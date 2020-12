Hoe houden we een coronaruzie buiten de deur tijdens kerst?

Dat kerst er dit jaar heel anders uitziet dan voorgaande jaren is een feit. Maar hoe zorg je ervoor dat de onderwerpen ‘corona’, ‘coronacrisis’ of ‘coronamaatregelen’ – waarover mensen nogal verschillende meningen hebben – nóg meer roet in het (kerst)eten gooien?

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

“Het allerbelangrijkste is: denk eens na over wat er allemaal wél kan”, adviseert familiepsycholoog Dave Niks aan de lezers van Hart van Nederland. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dat schept wel een band.”

Denk vooral ‘outside the box’ deze kerst, zegt Niks. “Je kunt wel een dag of twintig praten over wat er wel of niet kan, maar je kunt ook besluiten: we gaan niet binnen zitten. We gaan een stevige kerstwandeling maken, bijvoorbeeld. Dan kun je afstand houden. Bedenk: wat kan wél?”

Lees ook: Rutte: mogelijk vóór kerst strengere coronamaatregelen als cijfers blijven stijgen

Kerst in shifts vieren?

De kerst in shifts vieren, dát kan wel, benadrukt de psycholoog. “Als je altijd gewend bent om met zijn allen bij papa en mama te eten, spreek dan af dat de één ‘s ochtends langsgaat, de ander ‘s middags. Of denk dan: we gaan wel ‘mobiel’. Het kan allemaal ook op andere manieren. Je moet omdenken.”

Want ook al is het dan niet in levende lijve, “elkaar even zien en horen is beter dan niks”, meent Niks. En je kunt ervoor kiezen om deze kerst juíst met de hele familie te vieren. Kwestie van omdenken. “Dan nodig je je tante uit Australië bijvoorbeeld ook uit. Er zijn digitale mogelijkheden zat.”

Lees ook: Kwart van de Nederlanders gaat meer dan drie mensen uitnodigen met kerst

‘Gemeenschappelijke’ vijand

Als je weet dat de meningen over corona en de genomen maatregelen nogal gevoelig liggen bij bepaalde mensen, zorg er dan vooral voor dat dat onderwerp buiten de deur blijft. “Een dergelijke discussie voegt niets toe”, weet de familiepsycholoog.

Maar ook hier geldt: elk nadeel heeft z’n voordeel… “Misschien blijkt tijdens het kerstdiner wel dat jullie een gemeenschappelijke vijand hebben, haha, dat schept ook een band!”