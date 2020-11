We hoeven geen nieuwe ingrijpende maatregelen te verwachten in de strijd tegen het coronavirus. Dat zeggen bronnen in Den Haag tegen Hart van Nederland, in de aanloop naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond. Ze willen ook alvast iets zeggen over Kerst, maar erg concreet zal dat waarschijnlijk nog niet worden.

De meest recente coronacijfers bieden volgens het kabinet geen reden tot aanscherpingen. De maatregelen die twee weken geleden ingingen, worden niet verlengd. Dat betekent dus dat theaters, bioscopen, musea, pretparken en zwembaden weer open mogen.

Weinig versoepelingen

Ook groepslessen in sportscholen zijn weer toegestaan. Buiten mogen weer meer dan twee mensen tegelijkertijd samenkomen en thuis is weer bezoek welkom. Maar op veel verdere versoepelingen hoeft Nederland nog niet te rekenen.

De premier en minister willen, zoals gezegd, wel ingaan op de feestdagen. Alleen kunnen ze daar op dit moment nog weinig duidelijkheid over bieden, zeggen bronnen rond het kabinet. “Ze willen geen versoepelingen aankondigen die ze niet kunnen waarmaken”, legt politiek verslaggever Charlotte Nijs uit. “Tegelijkertijd willen ze het ook niet doen lijken alsof iedereen straks alleen thuis moet zitten.”

Kerst in klein gezelschap

De verwachting is dat Rutte en De Jonge dinsdagavond vooral zullen aangeven wanneer er wel duidelijkheid komt. De kans is groot dat Kerst en de jaarwisseling thuis en in klein gezelschap gevierd zullen gaan worden. Op pakjesavond zal dat in ieder geval zo zijn.

De horeca is in ieder geval tot half december nog gesloten. Maar voor ondernemers die gehoopt hadden rond de feestdagen weer open te kunnen, is het vooruitzicht slecht. “Een heropening van de horeca is op korte termijn niet waarschijnlijk”, zegt Charlotte Nijs. “Binnen het kabinet wordt nog druk gesproken over wat voor perspectief ze deze ondernemers kunnen bieden.”

De maatregelen die twee weken geleden werden ingesteld, lopen woensdagavond om 23.59 uur af. Wat precies het effect is geweest van deze aanscherping, moet komende week gaan blijken.

Vooralsnog schommelen de besmettingscijfers rond de 5000 nieuwe positieve tests per dag. Het kabinet wil dit aantal in ieder geval terugbrengen naar zo’n 1200 extra besmettingen per dag. Ook het aantal ziekenhuis- en ic-opnames moet verder terug gebracht worden voordat gezegd kan worden dat het virus onder controle is, vindt het kabinet.

