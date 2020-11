LIVEBLOG | Rutte en De Jonge geven vanavond weer coronapersconferentie

Het aantal nieuwe besmettingen neemt de afgelopen dag weer af. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft stabiel. Tot en met woensdag gelden er in ieder geval nog strengere coronamaatregelen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 4.873, dat zijn er 576 minder dan op zondag

– Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 2.130, dat zijn er 36 meer dan op zondag

– Aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 573, dat zijn er 12 minder dan op zondag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:00 – Rutte en De Jonge geven weer coronapersconferentie

Grote nieuwe coronamaatregelen worden er niet verwacht, maar premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een coronapersconferentie. Mogelijk dat de bewindslieden wel een voorschot nemen op de feestdagen in december.

Overigens zei Rutte eerder daar nog niets inhoudelijk over te kunnen zeggen, behalve over hoe de besluitvorming daarover zal gaan. Rutte gaf eerder ook aan niets te zien in een alcoholverbod tijdens de jaarwisseling, naast een vuurwerkverbod. Een ziekenhuis had dat geopperd, omdat elk jaar ook een paar honderd mensen bij de spoedeisende hulp belanden vanwege een alcoholvergiftiging. “Het zou ook helpen als we allemaal thuis in de stoel blijven zitten op oudejaarsavond. Nee, we doen het niet, je moet keuzes maken”, zei Rutte daarover.

Wel is duidelijk dat theaters, bioscopen, zwembaden en bibliotheken donderdag weer open mogen. De extra maatregelen die eerder voor twee weken werden ingesteld, lopen woensdagavond om 23.59 uur af.

De persconferentie begint naar verwachting rond 19.00 uur.

Update 03:30 – Aantal nieuwe coronagevallen iets lager dan vorige week

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen, maar de afname gaat niet zo snel als vorige week. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk 35.000 tot 40.000 positieve tests geregistreerd. Vorige week kwamen er 43.621 meldingen van positieve coronatests binnen en de week daarvoor 64.087 meldingen.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de zes dagen sinds de vorige update registreerde het instituut ruim 33.000 positieve tests en 393 sterfgevallen.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn genoteerd. Vorige week meldde het RIVM 565 sterfgevallen, 1520 opnames op de verpleegafdelingen op ziekenhuizen en 275 op de intensive cares.

Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Vorige week zakte het getal voor het eerst in maanden onder de 1, wat betekent dat de uitbraak langzaam kan uitdoven.

Redactie/ANP