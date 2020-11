'Kabinet had goede, inhoudelijke discussie in Catshuis'

Het kabinet had zondagmiddag een goede, inhoudelijke discussie in het Catshuis, zeggen ingewijden. Afgelopen vrijdag erkende premier Mark Rutte desgevraagd nog tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat er de afgelopen weken “flink gebakkeleid” is in het kabinet en er “heftige discussie” is.

Volgens bronnen werd er gepraat over de situatie na half december en of de ‘gedeeltelijke lockdown’, die sinds 13 oktober van kracht is, al dan niet moet worden aangescherpt. Het overleg liep iets uit, maar niet zo lang als twee weken geleden. Toen ging het beraad enkele uren langer door dan gepland.

Nieuwe maatregelen

Het is een informeel overleg, dinsdag worden pas formele besluiten genomen. Naar verwachting geven Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond weer een persconferentie, waarin ze mogelijk nieuwe regels aankondigen.

Waarschijnlijk gaat het dan niet om ingrijpende maatregelen, verwachten ingewijden. Ook komen er waarschijnlijk geen regionale maatregelen. Dit kan veranderen als de cijfers toch tegenvallen. Vorige week donderdag en vrijdag steeg het aantal positieve testen, zaterdag en zondag daalden de aantallen weer.

Meer zicht op de feestdagen

Rutte zei vrijdag ook meer zicht te willen bieden op de feestdagen. Hij verwacht niet inhoudelijk daar iets over te kunnen zeggen, maar wel over hoe de besluitvorming daarover zal gaan. Ook is zeker dat de coronaregels die twee weken geleden werden aangekondigd, zoals het sluiten van theaters en musea, komende woensdag automatisch vervallen.

Naast Rutte en De Jonge zijn ook ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Ferd Grapperhaus (Justitie), Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en de vicepremiers Kajsa Ollongren en Carola Schouten aanwezig bij het Catshuisoverleg, zeggen bronnen. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel is erbij om praten over de laatste coronacijfers.

