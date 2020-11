Rutte en De Jonge reageren tijdens 'online vragenuurtje' op kritiek coronabeleid en nieuw seizoen The Crown

Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) hebben woensdagochtend live op social media vragen beantwoord van Nederlanders. In ongeveer 45 minuten kwamen de meest uiteenlopende vragen voorbij, zoals: “Hoe gaan jullie om met kritiek na de persconferenties?” en ”Wat doen jullie om verveling tegen te gaan?”

In september hielden de premier en ‘corona-minister’ ook al eens zo’n vraagsessie. Omdat het commentaar toen niet altijd even vriendelijk was, vroeg Hugo de Jonge de kijkers nu om het netjes te houden. Er werden veel kritische vragen gesteld, waar vaak ook een antwoord op kwam.

Opvallend was dat de premier en minister niet ingingen op de vele opmerkingen over het dreigende vuurwerkverbod. Op het moment dat de stream begon werd de chat naast de stream bedolven met reacties en vragen over het mogelijke vuurwerkverbod. Een greep uit de vragen waar wel een uitgebreid antwoord op kwam:

Complottheorieën

“Ik denk dat het wel meevalt hoeveel mensen in complottheorieën geloven”, antwoordt premier Rutte op de vraag. “Er is een aantal mensen kritisch op ons beleid, daar moet je ook mee in gesprek.”

“En soms moet je ook zeggen: zoals bij de routekaart, die tweewekelijkse versnelling had er eigenlijk in moeten staan. Dan was het voorspelbaarder geweest. Die gaan we er nu alsnog inzetten, zo leer je ook van elkaar.” Daarmee doelt de minister-president op de extra maatregelen die op 3 november werden aangekondigd, zoals de sluiting van pretparken, bioscopen en bibliotheken.

Volgens Rutte vormen de mensen die het bestaan van het coronavirus ontkennen geen grote groep. “Ik denk dat je vooral moet kijken naar die veel grotere groep mensen die zegt dat er maatregelen moeten komen, maar daar opvattingen over heeft. Dat is ook gezond in een democratie.”

Omgaan met kritiek na de persconferenties

“Na zo’n persconferentie ga ik naar huis of andere dingen doen”, zegt de premier. Minister De Jonge daarentegen moet daarna nog met het ministerie van Volksgezondheid aan de slag om een uitgebreide brief voor de Tweede Kamer te schrijven. Rutte: “Ik kwam er laatst achter dat hij soms tot 12 of 1 uur bezig is die brief af te ronden. Dus jij komt al helemaal niet toe aan de kritiek, maar ik kijk er naar en daar leer je weer van.”

Minister De Jonge erkent dat hij na een persconferentie vaak nog tot laat op de avond bezig met is met de Kamerbrief. “Gelukkig wel met heel veel andere mensen op VWS (het ministerie red.) en andere departementen. Dat is belangrijk omdat we de volgende dag vaak met de Kamer moeten debatteren over wat voor maatregelen we hebben aangekondigd. Dat zijn dikke brieven, van vaak meer dan 50 kantjes.”

Wat doen jullie thuis om verveling tegen te gaan?

“We zijn dus niet zo heel veel thuis”, antwoordt minister De Jonge eerst. “Ik heb veel hobby’s waar ik op dit moment weinig aan toekom”, vervolgt premier Rutte. “Een beetje sporten bijvoorbeeld. Ik ben dol op muziek luisteren en maken.

Minister De Jonge houdt het vooral bij sporten. “Muziek luisteren lukt niet vaak, voor het slapengaan probeer ik nog altijd even Netflix te bekijken. Rutte: “Oh ja, seizoen 4 van The Crown komt er ook weer aan.”