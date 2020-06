Corendon kreeg veel kritiek, maar gaat toch door met vakantievluchten naar Turkije

Corendon gaat vooralsnog gewoon door met het aanbieden van vluchten naar Turkije: “Alleen als anderen ook niet mogen vliegen, zijn wij bereid om onze beslissing te heroverwegen. Gelijke monniken, gelijke kappen.”

Onder andere premier Mark Rutte had kritiek op de vakantie-aanbieder. Hij zei vrijdag hij het onverstandig vindt dat Corendon vluchten aanbiedt naar Turkije. Voor vakantie naar dat land geldt nog altijd een negatief reisadvies in verband met het coronavirus.

Reizigers kunnen volgens de premier problemen krijgen met hun verzekering als ze naar dergelijke landen reizen.

‘Onrechtvaardig’

Topman Steven van der Heijden snapt niet waarom Rutte uitgerekend zijn maatschappij moet hebben. “Waarom wij de gebeten hond zijn, is me onduidelijk”, aldus de Corendon-directeur in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

“Daar waar andere maatschappijen helemaal niets tegen hun klanten zeggen, ze afleveren op Schiphol en zeggen: ‘zoek het maar uit’, gaan wij juist met ze aan de slag. We vinden het uitermate onrechtvaardig en onzorgvuldig dat we door Rutte zo onderuitgehaald zijn.”

Gratis coronatest

Corendon biedt zijn klanten een gratis coronatest aan. Rutte zei dat de testen van Corendon maar beperkt zin hebben en dat de reisorganisatie daar niet over gaat. Van der Heijden: “Wij hebben een contract met laboratoria die door het RIVM gecertificeerd zijn. Het enige dat wij doen is de rekening betalen.”

Officieel moeten mensen die terugkeren uit Turkije twee weken in thuisquarantaine. Van der Heijden: “Dat doet niemand”, denkt Van der Heijden. “En dat brengt een zeker risico met zich mee. Laten we het dan mensen makkelijk maken door ze een test aan te bieden.”

Situatie in Turkije

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt over de situatie in Turkije het volgende: “De lokale overheid neemt maatregelen in de aanpak van de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen elkaar snel opvolgen. Het kan beperkingen opleveren voor het in- en uitreizen en het dagelijkse leven.”

De laatste updates voor je mogelijke vakantie naar Turkije vind je op de website nederlandwereldwijd.nl.