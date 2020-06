De Turkse ambassade in Den Haag heeft bekendgemaakt dat het land de reisrestricties voor Nederlanders heeft opgeheven. Dat betekent dat reizigers bij aankomst in Turkije niet eerst twee weken in quarantaine meer hoeven.

Reizen naar Turkije staan in Nederland wel nog altijd onder code oranje, wat wil zeggen dat afreizen naar dat land wordt afgeraden.

‘Nederlandse vrienden zijn weer welkom’

“De ambassade is verheugd aan te kondigen dat Turkije alle Nederlandse vrienden verwelkomt”, aldus ambassadeur Saban Disli. Wel zitten er nog een aantal haken en ogen aan een reis naar Turkije, zo moeten reizigers hun verblijfslocatie en contactgegevens invullen op een formulier, en mondkapjes dragen. “Aankomende passagiers zullen worden geobserveerd en getest als ze symptomen vertonen. Passagiers met een positief testresultaat zullen worden behandeld in Turkije.”

Op dit moment zijn er in Turkije in totaal 4778 mensen overleden aan corona.