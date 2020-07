Dat het door de coronacrisis slecht gaat met de horeca is geen verrassing. Maar uit cijfers van Koninklijke Horeca Nederland blijkt nu dat de sector wordt getroffen door een heuse faillissementsgolf. Ook in cateringssector is komen de klappen hard aan.

Bob Hutten is de eigenaar en directeur van het familiebedrijf Hutten in het Brabantse Veghel. Al 35 jaar werkt hij bij het cateringsbedrijf en dat heeft altijd met veel plezier gedaan. Maar nu moet hij met lede ogen aanzien hoe zijn bedrijf in moeilijkheden komt door de nasleep van de coronacrisis.

”De huidige crisis raakt ons allemaal in de horeca”, vertelt Hutten aan Hart van Nederland. Volgens hem is de catering wel “het ondergeschoven kindje” geworden van de sector. “Er is veel aandacht geweest voor restaurants en cafés, maar bedrijfskantines heb ik nog niet langs zien komen.”

2200 ‘samenwerkers’

Het bedrijf van Hutten is gespecialiseerd in catering bij bedrijven en op evenementen. Door de oproep van premier Mark Rutte aan Nederlanders om zoveel mogelijk thuis te werken zag hij zijn omzet de afgelopen maanden kelderen. ”We zijn zwaar getroffen, sinds half maart draaien wij ongeveer tachtig procent minder omzet”, legt de eigenaar uit.

Hij is erg begaan met zijn 2200 medewerkers, die hij liever “samenwerkers” noemt. Maar het is nog maar de vraag voor hoe lang hij nog met hen kan werken. “Doordat veel bedrijven hun personeel thuis laat werken is er bijna geen broodkruimel te verdienen. Er zijn nu maar 40 van onze 200 locaties geopend, die ook nog eens de helft minder mensen ontvangen.”

‘Niet meer thuiswerken’

Volgens Hutten zou het al een mooi begin zijn als de leider van het land, premier Rutte, ”zou stoppen met het roepen dat er zo veel mogelijk thuisgewerkt moet gaan worden”. De cateraar is ook van mening dat je op de werkvloer en in de bedrijfskantine goed anderhalve meter afstand van elkaar kunt houden.

De ondernemer denkt wel dat zijn bedrijf de huidige crisis kan overleven, maar leuk gaat het niet worden. Als Hutten zijn bedrijf gezond wil krijgen, moet hij noodgedwongen flink gaan snijden in het personeelsbestand. Hij kan nog niets zeggen om hoeveel banen het precies gaat. Maar hij vreest dat zo’n dertig procent van de tijdelijke arbeidscontracten niet verlengd gaan worden.

”Het doet pijn als je hier over na moet denken”, vertelt de cateraar. ”Iemand maakte laatste de vergelijking dat het kabinet ons in het diepe heeft gegooid en we niet mogen zwemmen. We mogen eigenlijk niet eens watertrappelen.”

Gesprek met minister

Om zijn onvrede te uiten had Hutten samen met de branchevereniging woensdag een gesprek met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ”We willen als branche ervoor zorgen dat we niet vergeten worden”, legt de horeca-ondernemer uit.

De huidige noodsteunregel is volgens hem ontoereikend. “De vergoeding en regeling van de overheid is gericht op baanbehoud, maar als je nauwelijks omzet maakt, draai je alsnog veel verlies. Het is nu gewoon niet op te brengen.”

‘Goed gevoel na afloop’

Ook wees hij de minister op de positie van zijn medewerkers. ”Er moet nagedacht worden over hoe we de mensen waar we noodgedwongen afscheid van moeten nemen, weer snel elders aan de slag kunnen. Daar hebben ze recht op.”

Hoewel Koolmees tijdens het gesprek nog niets concreets kon beloven heeft Hutten er wel een “goed gevoel” bij gekregen. ”Het is fijn dat we nu gehoord worden”, zegt hij tot slot.