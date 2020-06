Horeca één week geopend: 'Ik heb zo weinig gasten, het is niet te doen op deze manier'

Een week nadat de horecatenten de deuren weer mochten openen, geven sommigen het al weer op. Ze sluiten de deuren uit angst voor boetes, maar ook omdat klanten wegblijven omdat ze bang zijn voor het virus. “Op sommige dagen heb ik 0 reserveringen!”

De consument is volgens Marc Cruellas, eigenaar van le Bistrot de la Place in Den Haag, bang om buiten de deur te eten. ”Ik heb een klein restaurant. Mensen hebben het gevoel dat ze te dicht bij andere mensen zijn.”

Daarnaast zijn er ook veel praktische problemen. ”Als gasten niet van dezelfde huishouding zijn, moet ik een heel grote tafel maken en dat is ingewikkeld. Op 27 juni stond een verjaardag gepland. Die 25 mensen wonen niet onder hetzelfde dak, dus ik moest het afzeggen, anders loop ik kans om een boete van 4390 euro en een strafblad te krijgen.”

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland bevestigt dat beeld. ”We zien bij consumenten een drempel voor het bezoeken van de horeca, omdat er gereserveerd dient te worden.”

Moeite met 1,5-metermaatregelen

Roxanne Moison is eigenaar van café De Pompe. Ze stond er die maandag, net als veel andere ondernemers, helemaal klaar voor. ”Het was leuk om iedereen weer te zien en te spreken”, blikt ze terug. ”Maar we hadden gelijk al moeite met het controleren van de 1,5-metermaatregelen.”

Roxanne had vooraf afspraken gemaakt met de gemeente. ”Het was allemaal heel kortdag en vaag. We hebben duidelijk aangegeven dat we wilden weten hoe er gehandhaafd zou worden. We hebben in het verleden bijvoorbeeld veel gedoe gehad met het 18+ beleid, dat wilden we voorkomen.”

Daarom werd er een tweewekenplan opgesteld. ”Ze zouden geen boetes uitdelen of streng handhaven. Wel zouden ze verbeterpunten doorgeven. Helaas kregen we de tweede dag bezoek van handhaving. Wij hadden ons mooi aan de regels gehouden, maar andere ondernemers niet. Ze gingen dus tóch beboeten.”

Roxanne schrok zo van de boodschap, dat ze besloot dat ze haar deuren weer te sluiten. Na drie dagen biertappen was de heropening ten einde. Ze pleit nu voor een beleid dat ook de gasten een boete kunnen krijgen als ze zich niet aan de richtlijnen houden.

Positieve signalen

Uit cijfers van Horeca Nederland blijkt dat dat vorige week 70 tot 75 procent van de horecazaken haar deuren opende. De brancheorganisatie kreeg veel positieve signalen van zowel ondernemers als gasten. “Ook hebben we een aantal signalen ontvangen dat op sommige plekken gasten moeite hebben met de 1,5-meter afstand-regel. De horeca is een afspiegeling van wat er in de samenleving gebeurt. Mensen zoeken in het algemeen meer ruimte en dit zien we in de hele samenleving veranderen: op straat, in de winkels en supermarkten.”

Maar, zo erkent de branche, de heropening is voor veel horecagelegenheden een verliesgevende situatie. ”We hebben ook signalen van horecaondernemers ontvangen dat ze hun zaak gesloten houden of weer hebben gesloten omdat het met alle restricties verreweg niet rendabel te krijgen is. Veel ondernemers hebben het wel geprobeerd, maar zijn na een week tot de conclusie gekomen dat het minder verliesgevend is om de deuren gesloten te houden, dan om open te zijn.”

Legoland

De zaak van Marc Cruellas is nog open, maar de toestroom van gasten valt hem tegen. Dit weekeind zat zijn zaak vol, maar op doordeweekse dagen heeft hij soms een lege agenda. ”Langskomen op de bonnefooi mag eigenlijk ook niet, daarom laat ik mensen voor de deur een mailtje sturen. Ze krijgen dan 3 pagina’s aan tekst met de voorschriften van de persconferentie in eenvoudige taal.”

De ondernemer heeft zijn zaak al 25 jaar en vindt de 1,5-metermaatregel maar niets. ”Het is geen restaurant meer, maar Legoland, zo veel ben ik aan het meten.” Voor de heropening twijfelde hij niet of hij het ging redden. ”Juli en augustus zijn voor ons in de binnenstad hele moeilijke maanden. Ik denk dat ik toch geld moet gaan lenen.”