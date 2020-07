Ondernemerskoppel zet na verwoestende brand de schouders eronder: 'Dit weekend gewoon weer open'

Eindelijk, de coronalockdown is achter de rug en je kunt als horecaondernemer weer wat geld verdienen. Maar dan: brand. Het overkwam Beaudine en haar vriend Bas van Beach Club Tien in Zandvoort afgelopen weekend. En dan sta je met je handen in het haar. Of toch niet?

Beaudine en Bas gaan niet bij de pakken neerzitten. Dankzij enorm veel steun uit Zandvoort – Beadine: “en ver daarbuiten” – hopen ze komend weekend alweer open te kunnen. Maar hoe kan dat dan? De beach club is bijna een hoopje as. “Gelukkig is er één deel, waar we normaal bruiloften en verjaardagen organiseren, gespaard gebleven”, vertelt Beadine. ”Maar dat was gewoon een lege zaal. Geen voorzieningen, niks.”

Zandvoort schiet te hulp

En daar komt de hulp vanuit de Noord-Hollandse badplaats bij om de hoek kijken. Nog dezelfde zondagochtend na de brand waren er al aanbiedingen van collega-ondernemers die het stel een hart onder de riem willen steken. Ook werd er razendsnel een crowdfunding opgezet. Een nieuw koffiezetapparaat? Check. Nieuwe parasols? Check. Nieuwe bedrijfskleding? Ook een check! En de crowdfunding gaat als een speer: op moment van schrijven zo’n €11.500,-. En dat binnen 48 uur.

Het zien oplopen van de teller doet Beaudine veel: “bij iedere euro die ze overmaken krijg ik tranen in mijn ogen.” Ze hoopt dat de sloop van het verwoeste pand snel kan beginnen, want ze kan het niet meer aanzien: “iedere keer als ik ernaar kijk, scheurt mijn hart…”

In totaal hopen ze 15.000 euro op te halen om de beach club er weer bovenop te helpen.