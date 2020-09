Café in Medemblik waarschijnlijk geroyeerd door Koninklijke Horeca Nederland na 'gijzeling' boa's

In café ‘t Zeepaardje in Medemblik werden zaterdagnacht twee boa’s, die kwamen controleren of de coronamaatregelen werden gehandhaafd, vastgehouden en bedreigd met de dood. De eigenaar van de zaak werd aangehouden. Rob Baltus, regiovoorzitter Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland, acht het “waarschijnlijk” dat het café geroyeerd wordt door KHN.

De beslissing moet nog gemaakt worden, maar volgens Baltus ziet het er heel slecht uit voor de uitbater. “Dit kunnen we niet goedkeuren.”

‘Onbekende boa’s’

Gerard, de vader van de eigenaar en mede-eigenaar van ‘t Zeepaardje, noemt het een “vervelende situatie”. De irritatie van de eigenaar en de bezoekers jegens de boa’s zat hen hoog, maar dit had nooit mogen gebeuren. “Er kwamen naar ik gehoord heb twee boa’s van een jaar of negentien binnen en die waren de hele tijd foto’s aan het maken, ook van de bezoekers. Toen ging mijn zoon erheen, bezoekers gingen zich ermee bemoeien van: wegwezen jullie, en toen is het uit de hand gelopen.”

Hij legt uit dat er meestal ‘bekende’ boa’s de zaak komen inspecteren, maar deze avond waren het onbekende boa’s. “Met de reguliere boa’s hebben we goed contact, als die hier binnen komen gaat het heel anders.” Gerard pleit om vaste ‘horeca-boa’s’ aan te stellen die de handhaving van de coronamaatregelen controleren, om frustratie en dit soort wantoestanden te voorkomen. “Dan is het veel leuker als die langskomen.”

Frank Streng, de burgemeester van Medemblik, heeft geen goed woord over voor het gedrag van de café-eigenaar en de bezoekers. “Het is afschuwelijk”, zegt hij. “Onze toezichthouders en boa’s doen hun best om het goed te doen en dan zijn dit soort zaken totaal onacceptabel. Hij moet goed worden aangepakt, zodat hij zich realiseert dat hij dit nóóit meer moet doen!”

Op last van de burgemeester is het café in ieder geval voor twee weken gesloten, zo laat de gemeente weten aan Hart van Nederland.

