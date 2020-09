Kroeg Tuitjenhorn moet dicht om dansende en feestende jongeren op TikTok

Een café in Tuitjenhorn moet per direct de deuren sluiten, dit vanwege springende en dansende jongeren. Afgelopen dinsdag verscheen er een TikTok-filmpje waarop te zien was hoe zij aan het feesten waren in de kroeg. De jongeren hadden de korte video zelf in elkaar gemonteerd.

Het was bedoeld als een ‘grappig’ filmpje waarin Rutte voorkomt. Maar voor Ronald Dekker, de eigenaar van de kroeg, valt er weinig te lachen.

Nieuw plan

Samen met de gemeente besloot Ronald dinsdagavond zijn kroeg te sluiten, in de veronderstelling dat het daarbij zou blijven heeft hij vrijdag toch een sanctie opgelegd gekregen tot sluiting. Volgens de gemeente zijn er meerdere overtredingen geconstateerd waarbij de coronamaatregelen niet zijn nageleefd. Dus dat betekent: deuren dicht.

Dekker mag nu een nieuw plan inleveren over hoe hij denkt dat de maatregelen wel gehandhaafd kunnen worden in zijn kroeg. Als dat plan wordt goedgekeurd door de gemeente en de Veiligheidsregio dan mag hij binnen 48 uur weer open.

‘Ik heb een dame voor de deur die gezondheidsverklaringen opneemt en vraagt om je handen te ontsmetten voordat je naar binnen loopt. Daarna komt er en tafeldame die de gasten naar hun plek begeleidt. Binnen zijn er looplijnen. Het is allemaal zoals het hoort, maar de regels zijn moeilijk te handhaven’, vertelt Ronald verder.

Alles aan gedaan

‘Ik heb er alles aan gedaan om de mensen uit elkaar te zetten. Ik heb hier niks mee te maken.” De jongeren begonnen te dansen en te springen op een liedje dat door de dj werd gedraaid. ”Toen we dat zagen gebeuren hebben we de de muziek meteen uitgezet en gezegd dat dit niet kan.”

De jongen die het filmpje heeft gemaakt, zou het in een besloten groep hebben gedeeld, maar uiteindelijk belandde toch op social media. En daarmee was de schade al gedaan.

Snel weer open

Ondanks dat hij enorm baalt van de situatie neemt hij het de jongens niet kwalijk. ”De gemeente is mij tegemoet gekomen en op de jongeren ben ik niet boos’, laat Ronald weten. Zaterdag dient hij zijn plan in bij de gemeente en de Veiligheidsregio. ”Wij verwachten dan volgende week weer open te kunnen.”