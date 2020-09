Boa's zetten na mishandelingen opnieuw in op heldere landelijke maatregelen: 'Zodat iedereen weet waar hij aan toe is'

De BOA Bond pleit opnieuw voor landelijke coronamaatregelen. Voorzitter Ruud Kuin doet de oproep na een mishandeling van twee handhavers in Medemblik. Volgens hem maken de verschillende regionale coronamaatregelen ervoor dat mensen steeds minder gewillig zijn om de regels op te volgen.

Bij de mishandeling vannacht in een café in Medemblik raakte een van de handhavers vannacht lichtgewond. De twee werden tijdens een controle in het café met de dood bedreigd en tegen hun wil vastgehouden. De kroegbaas van het Noord-Hollandse café zit inmiddels vast. Ook in het Zeeuwse Oud-Vossemeer ging het vannacht fout. Twee agenten werden geslagen en beledigd door een horeca-ondernemer die niet van hun controle was gediend.

Lees ook: Meer over de mishandeling van de handhavers in Medemblik

Vaker agressie

Deze incidenten staan niet op zich. Volgens de BOA Bond is er steeds vaker agressie tegen handhavers, zeker tijdens de coronacrisis. “Het draagvlak neemt af, dat zien we overal,” vertelt Ruud Kuin. “Dat betekent dat onze mensen als eerste merken dat er gediscussieerd wordt, dat iedereen zich ermee gaat bemoeien.”

Een deel van de oorzaak ligt volgens Kuin bij de verschillende regionale maatregelen die sinds een week in delen van het land gelden. “Wat ons betreft wordt het hoog tijd dat er landelijke maatregelen genomen worden, zodat iedereen weet waar ie aan toe is.”

‘Je staat met je rug tegen de muur’

Bij de Noord-Hollandse horeca wordt verdeeld gereageerd op de gebeurtenissen vannacht. “Het is niet goed, en het is ook niet goed te praten wat er gisteravond gebeurd is in Medemblik,” vertelt restauranthouder Rob Baltus van de Noord-Hollandse tak van de Koninklijke Horeca Nederland. “Maar ik begrijp je frustratie als ondernemer. Je staat op een gegeven moment met je rug tegen de muur en wat zij mijn vader vroeger: de dood of de gladiolen. Het maakt niet uit, je gaat toch failliet.”

Toch moet wat de BOA Bond betreft het altijd anders worden opgelost. “Boa’s waarschuwen en beboeten niet iemand zomaar, er gaat altijd een traject aan vooraf,” aldus Kuin. “Het is belachelijk dat dit gebeurt. En als je het er niet mee eens bent, dan kun je in beroep gaan, zo hebben we dat in Nederland geregeld. Je blijft van onze mensen af.”