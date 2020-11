Bewoners in het Gelderse Wijchen zijn geschokt: in hun doorgaans zo rustige buurt werd dinsdagavond een voetganger met opzet overreden door een bestelbusje. Het slachtoffer overleefde dat niet.

De fatale aanrijding gebeurde rond 19.30 uur op De Ververt. Een 42-jarige voetganger werd bij een verkeersruzie opzettelijk overreden door een bestelbusje. De automobilist ging er daarna vandoor, het slachtoffer overleed ter plekke. Het busje werd drie kwartier later door de politie klemgereden in het naburige Beuningen. De bestuurder blijkt een 18-jarige man uit Woerden.

‘Dader is pakketbezorger’

Volgens buurtbewoners was de doorrijder een pakketbezorger. Het slachtoffer zou hem hebben aangesproken op de snelheid waarmee hij door de wijk reed. Toen de bezorger na het afleveren van een pakketje terugkwam bij zijn bus, zou een woordenwisseling tussen de twee zijn ontstaan.

“Daarna is Sebastian, zo heet de overleden persoon, op de motorkap terecht gekomen”, vertelt een buurtbewoner woensdag aan Hart van Nederland. “Toen is hij doorgereden met Sebastian voor de auto. Die is onder de wielen terecht gekomen en een paar meter meegenomen.”

‘Mensen helemaal in shock’

“Iedereen was gelijk in rep en roer”, aldus een andere buurtbewoner. Hij woont in een bovenwoning naast de plek waar het drama zich afspeelde. “Eerste hulpverleners erbij natuurlijk. Het was gewoon dramatisch om te zien.”

Van de aanrijding zelf heeft de man niets meegekregen, maar toen de hulpdiensten met zwaailichten de straat in reden, besloot hij toch even poolshoogte te nemen. “Ze zijn hem gaan reanimeren, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Toen is hij hier overleden.”

Volgens de buurtbewoner mocht de vrouw van het slachtoffer daarna nog eventjes bij haar man komen voor het ‘laatste moment’. “Maar toen was hij dus al overleden. Dat was wel het heftigst. Mensen waren helemaal in shock.”

‘Altijd met de honden’

Het slachtoffer was een bekende in de buurt, vervolgt de man. “Ik ken hem gewoon van hier. Hij komt hier altijd doorheen met de honden. Hierachter hebben we een natuurgebied. Daar loopt hij altijd met zijn vrouw, kinderen en hond. Dus hij loopt hier regelmatig.”

“Volgens mij heb ik gisteren nog ‘hoi’ tegen hem gezegd”, vertelt de Wijchenaar. “Voor de nabestaanden en zeker voor zijn vrouw en hij heeft twee jonge kinderen, is dat heel onwerkelijk denk ik. In één klap uit het leven gerukt. Dat wil je niet meemaken.”

Aan de rand van de straat, vlak bij de plek waar het slachtoffer zijn laatste adem uitblies, liggen nog een kussen en wat fleecedekens. Toegesnelde buurtbewoners brachten die dinsdagavond in allerijl naar buiten om het slachtoffer te ondersteunen. Bij een paaltje langs de weg zijn bloemen neergezet.