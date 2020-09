De 26-jarige man uit Helmond die in januari 2018 Miranda Licht uit Eindhoven aanreed, is woensdag veroordeeld tot vijf maanden cel. Ook mag de doorrijder vijf jaar de weg niet meer op. De straf is fors hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Op 6 januari 2018 fietste Miranda samen met haar man naar huis toen ze werd geraakt door een voorbij scheurende auto. De bestuurder reed meer dan 130 kilometer per uur op een weg waar tachtig mag worden gereden. Na de aanrijding reed de man door.

Miranda raakte zwaargewond en moest in de ambulance beademd worden. Haar verwondingen waren zo ernstig dat een van haar benen in het ziekenhuis geamputeerd moest worden. Ook liep de Eindhovense hersenbeschadiging op.

“Hij heeft heel mijn leven op z’n kop gezet”, vertelt Miranda na de uitspraak aan Hart van Nederland. Skydiven, paardrijden, springen bij concerten: de Brabantse was vroeger graag actief, maar dat kan nu niet meer. “Ik ben altijd bezig geweest en dat is dit heel zwaar. Ik lijk wel een oud mens, denk ik soms.”

Ze heeft continu pijn, 24 uur per dag. “Ik heb heftige fantoompijnen en daar helpt niks tegen, ook geen medicijnen.” Ook slaapt Miranda slecht en heeft ze door het ongeluk concentratieproblemen. Op verbetering is volgens artsen weinig kans. “Ze hebben al gezegd dat het niet beter wordt dan dit. Geen fijn vooruitzicht dus.”

Dader van de radar

Terwijl het slachtoffer moest revalideren was de dader acht maanden onvindbaar. Uiteindelijk bleek hij in het buitenland te zitten. Nadat de bestuurder was aangehouden probeerde hij de schuld van de aanrijding in de schoenen van zijn bijrijder te schuiven. “Het is een egoïstische vent. Het interesseert hem niet”, zegt Miranda boos.

De officier van justitie eiste twee maanden geleden achttien maanden rijontzegging. De rechter vond dat kennelijk te laag en besloot de dader dinsdag fors harder te straffen. “Met die vijf jaar rijontzegging ben ik helemaal mee eens. Dat klopt gewoon”, reageert het slachtoffer.

‘Niet even één foutje’

Over de vijf maanden cel haar aanrijder heeft gekregen is Miranda minder te spreken. “Dat is natuurlijk niet veel voor wat hij mij heeft aangedaan. En het smartengeld is gewoon om te lachen”, verzucht ze.

Dat de doorrijder niet eens 112 heeft gebeld raakt Miranda zichtbaar. “Ik heb het overleefd omdat twee vrouwen zijn gestopt en eerste hulp hebben verleend. Dankzij hen heb ik het gered. Hij had mij gewoon dood laten gaan en dat neem ik hem het meest kwalijk.”

“Hij had al meer verkeersovertredingen gemaakt”, weet ze. “Dit was niet even één foutje van hem hè.” Ze denkt daarom dat het “heel goed” is dat de dader voor vijf jaar van de weg wordt gehouden. “Ook voor de veiligheid van andere mensen”, zegt ze tot slot.