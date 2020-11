In het Gelderse Wijchen is een 42-jarige man overleden nadat hij werd aangereden door een wit bestelbusje. Het bestelbusje ging er na het ongeluk vandoor. Even later wist de politie de automobilist toch aan te houden.

Volgens de politie hadden de 42-jarige man en de automobilist een woordenwisseling. Hierna vond de aanrijding plaats op De Ververt in Wijchen. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De automobilist ging er met zijn busje vandoor.

Lees ook: BMW knalt frontaal op scooter, gaat er vandoor

Later op de avond wist de politie de bestuurder met zijn busje klem te rijden in Beuningen, even verderop. De bestuurder is als verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Foto: SPS Media