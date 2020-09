Joey teleurgesteld over 'bizar lage' straf voor doorrijder: 'Ik ben nog steeds aan het revalideren'

De Enschedese Joey Kroese (30) is zwaar teleurgesteld in de straf die de bestuurder die hem aanreed en daarna niet stopte heeft gekregen. De doorrijder kreeg 60 uur taakstraf en 3 maanden rijontzegging opgelegd, terwijl Joey nog lang met de gevolgen te kampen heeft: “Ik ben nog steeds aan het revalideren!”

Joey raakte in de vroege ochtend van 20 juli 2019 zwaargewond nadat hij werd aangereden. Hij zou naar een collega in Den Bosch gaan waar hij zou blijven slapen. Hij krijgt een lift van een behulpzame fietser. Op de Zuid-Willemsvaart wordt het tweetal door een Seat Ibiza geschept.

Zware botbreuken

De bestuurder rijdt na de aanrijding door. De gevolgen voor Joey zijn enorm. Door de klap heeft hij een gebroken enkel, van binnen én van buiten, plus een breuk in zijn scheenbeen. “Mijn leven staat op zijn kop”, vertelt hij destijds aan Hart van Nederland. “Ik kan natuurlijk helemaal niks meer.”

De bestuurder van de donkere Seat Ibiza werd een dikke maand later aangehouden.

Elke dag pijn

Ruim een jaar later merkt Joey de gevolgen nog iedere dag. Hij woont weer bij zijn ouders en moet binnenkort weer een operatie ondergaan. “Dan halen ze 2 schroeven eruit, ik heb nog steeds veel pijnklachten in mijn enkel en nek,” legt hij uit. “Hopelijk neemt de pijn door die operatie af.”

Joey kreeg te horen dat het letsel misschien blijvend is. “Dat ik last blijf houden van pijnklachten en flexibiliteit.” Juist daarom doet de straf hem zeer. “Het heeft me veel gedaan gisteren en nu nog steeds”, vertelt hij met een brok in zijn keel. “De straf valt natuurlijk zwaar tegen, daar ben ik flink in teleurgesteld. De officier twijfelt of ze in beroep wil, of het zinvol is. Maar ik vind het te laag.”

Volgens hem werkte het in het voordeel van de dader dat hij was doorgereden. “Ze konden niet bewijzen dat hij had gereden onder invloed. Dan is je straf lager.”

Ongeluk afsluiten

Joey hoopt dat het zin heeft om in hoger beroep te gaan, maar alleen als hij een hogere straf gaat krijgen. Ondertussen moet hij het ongeluk een plekje gaan geven. “Ik ben blij dat de uitspraak geweest is, ik zag er deels tegenop, maar ik leefde er ook wel naar toe. Hopelijk helpt de operatie en worden mijn pijnklachten minder. Dan kun je dingetjes afsluiten en hopelijk je normale leven oppakken.”

In deze reportage uit augustus 2019 vertelt Joey over de gevolgen van de aanrijding:

<iframe src=”//embed.kijk.nl/video/Ivlm4VYyuy6g?ap=0″ width=”700″ height=”394″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen” scrolling=”no” class=”sbsEmbed” allow=”encrypted-media”></iframe>