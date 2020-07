Cor den Dekker wil opheldering van burgemeester Oss na wanhoopsdaad broer Arie

Cor den Dekker, de broer van de man die zich maandagochtend in brand stak voor de deur van gemeentehuis in Oss, is naar de gemeente gestapt om burgemeester Wobine Buijs om opheldering te vragen na de wanhoopsdaad van zijn broer Arie. “Ik wil eerlijke antwoorden van de burgemeester hebben, waarom heeft het zo ver moeten komen.”

Dinsdagochtend staat Cor op de stoep van het gemeentehuis, op de plek waar zijn broer een dag eerder besloot zich van het leven te beroven. “Ik heb hem beloofd: ik ga er heen,” zegt Cor tegen Hart van Nederland. “Ik ben een paar keer bij de gemeente naar binnen gegaan om een gesprek aan te gaan met de burgemeester, maar dat is nooit gelukt. Nu ineens wel.”

Het was een goed gesprek, zo vertelt hij achteraf. “Ik ben goed opgevangen. Ik ben mee naar boven gegaan en heb een gesprek gehad met de burgemeester,” zegt Cor. “Ik heb ook tegen de burgemeester gezegd: ik hoop dat we nooit meer zoiets hoeven mee te maken.”

Getuigenverklaring

In 2018 wordt bij de woning van Arie den Dekker een brandbom naar binnen gegooid, kort nadat hij bij de politie een getuigenverklaring heeft afgelegd over een liquidatie. Twee honden van Arie komen bij de brand om het leven. Voor zijn eigen veiligheid wordt Arie daarna ondergebracht op verschillende plekken. Maar omdat Arie zich tegenover anderen verspreekt over zijn verblijfplaats, wordt het getuigenbeschermingsprogramma stopgezet. Arie komt op straat te staan, waarna een langslepend conflict ontstaat met de gemeente over een nieuwe woning.

De hele situatie drijft Arie tot wanhoop. Meerdere ludieke acties voor de deur van het gemeentehuis blijven ongehoord. “Als ze hem iets hadden gegeven waar hij had kunnen wonen met zijn hondjes, dan was die jongen gelukkig geweest. Dan had hij nog geleefd,” vertelt Cor, die de gemeente de dood van zijn broer deels aanrekent. “Ze hebben ook dingen wel goed gedaan. Ze hebben hem overal ondergebracht, dat hebben ze ook bekostigd. Het gaat er mij nu om: mijn broer is weg.”

Begrafeniskosten

Het verlies is nog maar amper ingedaald als de nabestaanden van Arie met een volgend probleem worden geconfronteerd. Toen Arie zijn geliefde Oss noodgedwongen moest verlaten, heeft de gemeente hem uitgeschreven, waardoor zijn uitkering is komen te vervallen. Hierdoor kon Arie onder meer zijn uitvaartzekering niet meer betalen, die is daarom stopgezet. “Nu komen de kosten,” vertelt Cor, die het probleem direct heeft aangekaart in het gesprek met de burgemeester.

Ondanks alles wat er is gebeurd met zijn broer, koestert Cor geen wrok tegen de gemeente. “Wat moet je doen? Je kunt niets. Je kunt wel een bom bij de gemeente neerleggen, maar daar heb je alleen jezelf mee. Dan sluiten ze je op. Ik wil gewoon netjes zijn, ik wil geen trammelant,” besluit hij.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis)