Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de gemeente in de zaak van Arie den Dekker. Dat maakte de burgemeester van Oss, Wobine Buijs – Glaudemans, tijdens een persconferentie dinsdagmiddag bekend. Den Dekker stak zichzelf maandag voor het gemeentehuis van Oss in brand en kwam daarbij om het leven.

“Hier zijn alleen maar verliezers”, begint burgemeester Buijs – Glaudemans de persconferentie. “Het moet helder zijn dat ook wij geschokt zijn door wat er is gebeurd. Medewerkers hebben het drama zien gebeuren, waren erbij en hebben eerste hulp geboden.”

Burgemeester Buijs – Glaudemans benadrukt dat het een intensief traject is geweest tussen de gemeente en Dekker. “Kosten nog moeite zijn gespaard om hulp te bieden”, laat de burgemeester weten. Echter vertelt zij ook hoe zwaar het traject met Dekker was. Woningcoöperaties wilden niet met hem samenwerken, waardoor het onderdak bieden bemoeilijkt werd. Ook zou Dekker niet altijd netjes in de omgang zijn. Vandaar het gebiedsverbod voor het gemeentehuis.

