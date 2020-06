Boa’s die woensdagochtend in Rotterdam wilden actievoeren zijn tegengehouden door een leidinggevende. Een groepje handhavers had zich bij een gebouw van de gemeente verzameld om een statement te maken, maar kreeg te horen dat dat niet de bedoeling was.

Boa’s voeren woensdag opnieuw actie omdat ze betere beschermingsmiddelen willen. Meerdere mishandelingen in de afgelopen weken laten volgens de handhavers zien dat zij uitgerust moeten worden met bijvoorbeeld een wapenstok of pepperspray.

In de vier grote steden worden geen bonnen uitgeschreven voor overtredingen. Ook maken handhavers in verschillende steden een ‘statement’. Vlak voordat de Rotterdamse boa’s in uniform wilden beginnen met hun actie, kwam er een leidinggevende – ook in uniform – naar buiten. De boodschap was dat actievoeren alleen buiten werktijd en zonder uniform mag.

‘Gewoon geïntimideerd’

Eric Lakeman, bestuurder bij de Nederlandse BOA Bond was bij de actie aanwezig en reageert woest. “Ze werden gewoon geïntimideerd”, vertelt hij tegen Hart van Nederland. “Je zag ook mensen weglopen. Er werd gedreigd met: dit is in jullie eigen tijd.”

De vakbondsman stelt dat de gemeente Rotterdam “gewoon bereid is om loon in te houden van mensen die zich uitspreken voor veilig werk”. De leiding zou dinsdagavond een mail hebben gestuurd naar de werknemers met de mededeling dat meedoen aan de actie alleen in eigen tijd mocht.

‘Boa’s vrezen voor carrière’

Volgens Lakeman is dat intimidatie. “Het dreigement wat mensen heel goed horen, is dat ze dan waarschijnlijk niet betaald krijgen. Dat als handhavers toch gezien worden, ze moeten vrezen voor hun carrière.”

Hij vindt dat “schrikbarend”. “Ik word hier ook heel erg boos van. Ik vind het onbeschoft hoe hier met personeel wordt omgegaan. Dat je zo open en bloot mensen gaat intimideren”, zegt Lakeman tot slot.

De gemeente Rotterdam laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat het voor boa’s gebruikelijk is om in privékleding en buiten werktijden voor camera’s van journalisten te verschijnen. Actievoeren zonder camera’s mag wel in uniform.