Donderdagmiddag is in IJmuiden een boa met gezichtsletsel het ziekenhuis ingeslagen. Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, reageert woedend in de uitzending van Hart van Nederland. “Echt schandalig, echt schokkend. Ik ben laaiend.”

De mishandeling gebeurde aan het eind van de middag op ‘t Kwelderpad, een paadje dat naar het strand leidt. Al snel doken er op Dumpert beelden op van de vermeende mishandeling. Daarop is te zien hoe een grote groep jongeren op intimiderende wijze achter twee boa’s aan loopt.

De handhavers worden geduwd en uitgescholden. Een van de jongeren deelt een klap uit aan een van de boa’s. Wanneer een toegesnelde politieagent zijn wapenstok trekt, zet een deel van de groep het op een lopen. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

Wapenstok en pepperspray

“Ik heb de boa’s zelf nog niet gesproken”, vertelt Kuin in Hart van Nederland. De voorzitter van de BOA Bond weet wel dat ze zeer onder de indruk en ontdaan zijn. “Ze hebben binnenkort een gesprek met de burgemeester. Er moet snel wat gebeuren.”

Uitgerekend donderdag deed de BOA Bond een oproep om handhavers uit te rusten met een wapenstok en pepperspray. Volgens Kuin blijkt uit deze video ook weer dat de verdedigingsmiddelen keihard nodig zijn. “Boa’s moeten zich gewoon kunnen verdedigen.”

‘Boa’s worden opgejaagd’

Het is een breed gevoel dat leeft in het veld, merkte Kuin deze avond opnieuw. “Ik kreeg al allemaal berichten: ‘het bewijst in wat voor omstandigheden wij moeten werken’ en ‘ze weten blijkbaar dat we geen middelen hebben’. “Boa’s worden gewoon opgejaagd”, vindt de voorzitter. “Iedereen is in shock van dit soort beelden.”

De BOA Bond eist heel snel maatregelen, want dit kan volgens Kuin echt niet zo. “Elke dag langer is er één te veel. Gaan we echt wachten op de eerste dode?”, vraagt hij zich boos af.

Foto: HFV Photo Services