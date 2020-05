Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.748

In totaal zijn er tot nu toe 44.447 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.627 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 275 coronapatiënten op de intensive care.

Update 08:04 – Boulevards Vlissingen tijdelijk dicht voor gemotoriseerd verkeer

De Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter in Vlissingen zijn op Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de weekenden tot en met 1 juni gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland heeft daartoe besloten om te voorkomen dat de boulevards volstromen met bezoekers en mensen te weinig afstand van elkaar houden.

Het ‘rondje boulevards’ in Vlissingen is een populaire route voor zowel gemotoriseerd verkeer als wandelaars en fietsers. De afgelopen tijd moesten de boulevards meerdere keren worden gesloten omdat het te druk werd. Vanwege het mooie weer en Hemelvaartsdag en Pinksteren is besloten tot het preventief sluiten van de boulevards.

Update 03:59 – Limburgse steden zetten zich schrap voor Duitse shoppers

Venlo en Roermond verwachten donderdag een grote toestroom van Duitse koopjesjagers. Traditioneel staat Hemelvaart in beide steden te boek als “Duitse Dag”, waarbij vele duizenden oosterburen komen winkelen in het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond en de “Duitse hoek” in Venlo. Dat leidde in het verleden tot de nodige lange files vanaf de Duitse grens en verkeersinfarcten in de binnensteden.

Daar steekt de Veiligheidsregio donderdag een stokje voor wegens de coronacrisis. Het maximale aantal klanten dat het DOC in Roermond binnen mag, is vastgesteld op 3000. Wordt het te druk, dan worden straten afgezet en winkels tijdelijk gesloten. Ook in de binnenstad van Venlo kunnen straten worden gesloten, net zoals parkeergarages, als de drukte te groot wordt.

Het DOC in Roermond doet zelf via de eigen website ook een oproep aan bezoekers om liever te komen op dagen dat het minder druk is. Het DOC waarschuwt bezoekers dat ze donderdag mogelijk lang moeten wachten voor ze een winkel binnen kunnen.

De Veiligheidsregio deed in Duitse media een oproep om er géén gezellig dagje uit van te maken bij een bezoek aan Limburg. Het kan zo druk zijn, dat Duitse bezoekers onverrichter zake terug naar huis moeten, aldus deze regio.

Update 3.30 – Actievoerende boa’s bekeuren niet in Rotterdam

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Rotterdam schrijven de komende drie dagen uit protest geen bonnen uit. De gemeente Rotterdam gaat niet in op de eis van de vakbonden om boa’s vanwege toenemende agressie te bewapenen met een wapenstok en pepperspray.

In de driehoek, bestaande uit burgemeester, politie en justitie, is wel afgesproken dat de Rotterdamse handhavers toegang krijgen tot het portofoon-netwerk van de politie. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb betekent dit dat de politie er in escalerende situaties sneller kan zijn.

Ook worden er werkgroepen van handhavers en politiemedewerkers opgericht om te kijken hoe het werk veiliger kan. “Daar worden boa’s niet warm van”, reageert Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond (NBB). De bonden bekijken dit weekend of ze de actie mogelijk verlengen.