Dinsdagochtend start de berging van het metrostel dat bij station De Akkers in het Zuid-Hollandse Spijkenisse door een stootblok is geschoten en tien meter boven de grond hangt. Het overhangende deel weegt volgens ov-bedrijf RET 22.000 kilo.

De metro schoot in de nacht van zondag op maandag na de laatste rit door het stootblok. De voorkant van het voertuig reed daarna van het viaduct en belandde op een kunstwerk in de vorm van een grote walvisstaart. Daar steekt het op tien meter hoogte uit.

Sloot gedempt en bomen gerooid

Om het metrostel weg te kunnen halen staan er twee kranen klaar op het terrein. Naar verwachting wordt rond 8.00 uur begonnen met het afhijsen van het ontspoorde metrostel. Daarvoor worden de hijsstroppen aangebracht om het voertuig. Om ruimte te maken voor het zware materieel is onder meer een sloot gedempt en zijn vier bomen gerooid.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder is door de politie verhoord en mocht daarna naar huis. Zodra het metrostel naar beneden is getakeld, beginnen de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek naar de oorzaak van het incident.

