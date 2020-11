Op metrostation De Akkers in Spijkenisse is in de nacht van zondag op maandag een metro door een stootblok geschoten. Het toestel is daarna gedeeltelijk van het viaduct gereden en hangt nu een meter of tien boven de grond.

Het ongeluk gebeurde rond 0.30 uur toen de metro door het stootblok reed. De voorkant van het toestel is daarna van het spoor gereden en op de bovenkant van een kunstwerk van een walvisstaart terechtgekomen. Daar bungelt het op ongeveer tien meter hoogte boven het Componistenpad.

Machinist niet gewond

De machinist kon zelfstandig uit de metro komen en is niet gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Op het moment van het ongeluk zaten er geen passagiers in de metro.

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Hulpdiensten zijn nog druk bezig met het weghalen van de metro. De veiligheidsregio verwacht dat die ingewikkelde klus nog wel enige tijd zal gaan duren.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Video Duivestein