Doorgeschoten metro Spijkenisse trekt veel ramptoeristen: 'Hoe krijg je het voor elkaar?'

Het is wereldnieuws. De metro die in de nacht van zondag op maandag bij een metrostation in Spijkenisse door een stootblok reed en op een kunstwerk bleef hangen. Het metrostel bungelt maandagmiddag nog steeds op tien meter hoogte. Hulpverleners komen er moeilijk bij.

Omwonenden en ramptoeristen komen en masse kijken naar het bizarre ongeluk. “Hoe krijg je het voor elkaar?”, vraagt één van hen zich af. Een ander: “Het ziet er heel apart uit, het is een soort nieuw kunstwerk geworden, niets meer aan doen!”

Een aardbeving

Buurtbewoners schrokken wakker van de harde knal. “We werden even voor half één wakker van een enorme klap, het duurde een paar seconden”, aldus een buurman. “Mijn bed trilde, dus ik dacht eerst aan een aardbeving, maar dat is een beetje gek hier”, vertelt een vrouw uit de buurt.

Het ongeluk gebeurde op station De Akkers, eindpunt van de Rotterdamse metro. Rond 00.30 uur reed de metro aan het einde van de laatste rit door het stootblok. De voorkant van het toestel reed daarna van het spoor en bleef steken op de bovenkant van de walvisstaart boven het Componistenpad.

Machinist aangehouden

Tijdens het ongeluk zat alleen de machinist in de metro. Hij kon ongeschonden naar buiten en is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij is aangehouden en wordt verhoord. “Dat is standaardprocedure bij dit soort zware incidenten”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoe de metro door het stootblok heeft kunnen rijden is niet nog niet duidelijk. De politie onderzoekt dit.

Volgens het Rotterdamse ov-bedrijf RET is er veel schade aan het voertuig en aan het spoor. Hulpdiensten zijn nog druk bezig met de berging. De veiligheidsregio verwacht dat die ingewikkelde klus nog de hele dag zal duren. Het metroverkeer ondervindt geen hinder en rijdt volgens de normale dienstregeling.