Waarom de metro die in Spijkenisse op een walvisstaart hangt weghalen, als je er ook een monument van kunt maken? Dat vraagt Jeffrey Arts (30) uit Rotterdam zich af. Hij is een petitie gestart om van de ‘Walviswagon’ een kunstwerk te maken. “Dit is een perfecte samenvatting van hoe de natuur kapot wordt gemaakt door de mens.”

De metro die in de nacht van zondag op maandag bij een metrostation in Spijkenisse door een stootblok reed en op een walvisstaart bleef hangen, bungelt maandagavond nog steeds op tien meter hoogte. Hulpdiensten zijn druk bezig geweest met de berging van het ontspoorde metrostel. Dinsdagochtend gaan ze weer verder.

Petitie

Arts, die op dit moment studeert aan de Kunstacademie, zag meteen dat het niet nodig is om de wagon te bergen. “Toen ik van het incident hoorde, dacht ik meteen: dit is een perfecte samenvatting van de tijdsgeest”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Spijkenisse is ontzettend gebaat bij de almaar groeiende industrialisatie, maar ervaart zelden de negatieve gevolgen die deze industrie heeft op onze natuur. Nu stopte de walvisstaart de mens. Die symboliek is prachtig.”

De student gaat maandagavond naar de plek van het incident toe om de metro met eigen ogen te zien. “Ik weet wat voor impact kunst kan hebben. Dit kunstwerk wordt je in de schoot geworpen. Het incident moeten we omarmen.”

Met een petitie hoopt Arts dat de gemeente Nissewaard voorkomt dat de wagon door vervoersbedrijf RET wordt verwijderd. Hij vraagt de gemeente om de metrowagon te verstevigen en aan te passen zodat het een nieuw kunstwerk wordt.

Oorzaak ongeluk onbekend

Hoe de metro door het stootblok heeft kunnen rijden, is niet nog niet duidelijk. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. Op het moment van het ongeluk zaten er geen passagiers in de metro. De metrobestuurder kon zelfstandig uit de metro komen en is niet gewond geraakt. De bestuurder is meegenomen voor verhoor, wat volgens de politie standaard gebeurd bij een groot ongeluk.