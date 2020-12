Bijna helft van de Nederlanders vindt beleid rondom sluiting winkels onduidelijk

Voor bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders is het niet duidelijk welke winkels open mogen zijn en welke niet. Zij geven aan dat het niet helder is welke winkels ze nu nog kunnen bezoeken. 51 procent zegt dat alles wel duidelijk is gecommuniceerd door de overheid.

Dit blijkt uit het representatief onderzoek onder ruim 3300 leden van het Hart van Nederland-panel. Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat het kabinet in moet grijpen als winkels de wet omzeilen en tóch open gaan. 85 procent van de Nederlanders vindt het goed dat dit nu alsnog verboden wordt. 12 procent van de Nederlanders vindt het verbod onnodig.

Snakken naar onderwijs

De huidige lockdown – die in ieder geval tot 18 januari duurt – is pittig. Niet alleen winkels zijn dicht. Ook scholen, bioscopen, musea en theaters moesten alsnog hun deuren sluiten. Wij vroegen het panel wat zij het liefst weer open willen zien gaan.

De meeste mensen (48 procent) vinden dat de scholen het eerst open moeten. Basisscholen en het voortgezet onderwijs blijven in ieder geval tot 18 januari dicht. Verder zegt 28 procent van de ondervraagden dat ze de horeca graag weer open willen zien.