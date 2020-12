Nederlander steunt de nieuwe maatregelen, maar is het niet eens met de beperkte visite

De meeste coronamaatregelen van het kabinet worden breed gesteund door de bevolking. Alleen het ontvangen van maximaal twee gasten per dag haalt geen meerderheid. Dat blijkt representatief onderzoek onder ruim 2700 leden van het Hart van Nederland-panel.

Slechts 43 procent van de stemmers is het eens met de huidige beperking van het aantal mensen op visite. Ook de sluiting van fysieke onderwijslocaties en de kinderopvang is niet heel populair. Precies de helft van de mensen geeft aan dat ze zich daarin kunnen vinden.

De oproep tot niet reizen tot half maart (79 procent) en de sluiting van publiek toegankelijke locaties (77 procent) kunnen op de meeste steun rekenen. Ook de sluiting van niet-noodzakelijke winkels (72 procent) en het nadrukkelijke beroep om thuis te werken (70 procent) krijgen veel bijstand.

Vertrouwen van de vrouwen

Twee derde van de mensen kan zich vinden in de sluiting van binnensportlocaties en de oproep om het OV alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Zes procent van de deelnemers geeft aan geen enkele van de maatregelen te steunen.

Opvallend is dat bij bijna alle gevraagde onderwerpen vrouwen het vaker eens zijn met de regels dan mannen. Alleen bij het sluiten van de scholen en de kinderopvang is er minder steun van de vrouwen in het panel.

Verstoorde toespraak Rutte

De panelleden is ook gevraagd naar de joelende demonstranten, die maandag probeerden om de tv-toespraak van minister-president Mark Rutte te verstoren. 14 procent van de respondenten gaf aan dat het goed was om een tegengeluid te horen. Daar tegenover staat 82 procent van de stemmers, die de actie tijdens de speech respectloos vonden.

Eén op de honderd deelnemers gaf aan dat ze de toespraak niet hebben kunnen volgen door de herrie op de achtergrond.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.