Ook na de tweede toespraak van premier Mark Rutte in het Torentje blijft een ruime meerderheid achter het coronabeleid staan van het kabinet. Bijna twee derde van de Nederlanders (63 procent) heeft over het algemeen vertrouwen in de maatregelen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3.000 mensen.

Het vertrouwen in het overheidsbeleid rondom het coronavirus schommelt, want half augustus had bijna de helft van de Nederlanders minder vertrouwen in het coronabeleid. Begin augustus was dat nog 62 procent.

Lockdown enige oplossing

Een ruime meerderheid van 78 procent vindt een volledige lockdown de enige oplossing uit de aanhoudende coronacrisis. Toch laten een aantal panelleden weten dat ze de komst van de lockdown te laat vinden. “Er had veel eerder veel krachtiger ingegrepen moeten worden. Een eerdere lockdown had er moeten zijn, dan waren we er met deze kerst vanaf geweest”, schrijft een van hen.

Daarnaast vindt het panel dat de timing niet juist was. Met het oog op de aanstaande winkelsluiting en de kerstboodschappen vindt 67 procent dat half december een slecht moment is geweest om een lockdown aan te kondigen.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.