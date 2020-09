Commerciële aanbieders hebben het druk door tekort aan coronatests

Niet alleen de GGD’s hebben het erg druk met de toenemende vraag naar coronatests: nu er een tekort is, proberen commerciële bedrijven er een slaatje uit te slaan. “Wij zijn sneller dan de GGD omdat we voldoende mankracht hebben.”

“Vanwege de grote vraag naar coronatests is de wachttijd langer dan u van ons gewend bent.” Dat krijgen mensen na enkele minuten te horen als ze bellen met een bedrijf dat coronatests aanbiedt. Personen die zich snel willen laten testen, kunnen bij dit soort commerciële partijen terecht.

‘Goedgekeurd door RIVM’

Rogier Hoogenbosch is directeur van Vaccinaties Op Reis en voert met zijn bedrijf coronatests uit. Ook hij ziet de vraag toenemen, zegt hij tegen Hart van Nederland. “We bieden dezelfde test aan als het RIVM en zijn goedgekeurd door hen. Alleen zijn we in de regel sneller dan de GGD, omdat we voldoende mankracht hebben.”

Lees ook: Coronatestlocatie vol? Op deze manier kun je tóch worden getest

Normaal gesproken biedt het bedrijf inentingen aan voor als men op reis gaat naar verre landen. Echter kregen ook zij last van de coronacrisis. “We hebben vanaf medio maart vier maanden lang stil gezeten en geen activiteit gehad. Dat kwam omdat de reismarkt op slot zat”, vertelt Hoogenbosch. “We zijn noodgedwongen begonnen met afnemen van coronatests.”

Nu biedt Vaccinaties Op Reis uitkomst voor mensen die zich snel willen laten testen op corona, voordat ze bijvoorbeeld naar het buitenland trekken. Maar ook mensen die zich graag willen laten testen zonder dat ze op reis hoeven kunnen op een van de achttien locaties terecht.

Twee soorten tests

Over het algemeen gebruiken commerciële bedrijven twee methoden om een coronatest uit te voeren. De PCR-test, waarbij met een wattenstaafje een uitstrijkje wordt gemaakt van je neus en keel. Bij de GGD is deze test gratis, maar duurt het na afname gemiddeld 24 tot 48 uur voor je de uitslag binnen hebt. Via internet worden dit soort tests ook voor ongeveer 150 euro aangeboden.

Lees ook: GGD-medewerker opgepakt die geld vroeg voor gratis coronatest

De tweede test is een zogenoemde serologische test. Er wordt dan niet gekeken of je op dit moment besmet bent, maar of je het coronavirus al hebt gehad. Bij de test wordt bloed afgenomen, wat daarna in een laboratorium wordt onderzocht op antistoffen. De kosten van deze test liggen bij een commercieel bedrijf tussen de 100 en 150 euro.

‘Handig voor scholen’

Hoogenbosch adviseert mensen met verkoudheidsklachten eerst contact op te nemen met de GGD. “Want wij hebben de faciliteiten niet om veilig een test te kunnen afnemen als je corona-gerelateerde klachten hebt. Dat willen we binnenkort wel gaan doen.”

Lees ook: Griepseizoen staat voor de deur, maar is je hoestje een symptoom van griep of corona?

Het voordeel van de methode die Vaccinaties Op Reis hanteert is dat scholen of bedrijven er handig gebruik van kunnen maken, vindt Hoogenbosch. “Stel dat een leraar niet aan het werk kan, dan kost dat een school al gauw 300 euro per dag. Dat is veel geld, dan biedt zo’n test afnemen bij ons toch een oplossing.”

Minister De Jonge is kritisch

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid twijfelt echter aan het nut van de coronatests die bedrijven aanbieden. “Meestal zijn de tests die daar dan worden gebruikt ofwel sneltests, waarvan het zeer de vraag is of die betrouwbaar genoeg zijn om ook echt iets te kunnen met die uitslag, ofwel gebruik maken van labcapaciteit die gebruikt moet worden door de GGD’s.”

Lees ook: Zorgmedewerkers en leraren krijgen toch voorrang bij coronatest

Hoogenbosch geeft aan dat zijn bedrijf samenwerkt met een laboratorium dat ook samenwerkt de GGD. “Men moet in de regel ook eerst kijken of ze bij de GGD terechtkunnen. Daarnaast is het zo dat de GGD voorrang heeft bij de testen die het laboratorium bekijkt.” Toch is het volgens De Jonge niet het reddingsmiddel. “Ieder voor zich is nooit de oplossing in een crisis.”