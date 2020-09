Coronatestlocatie vol? Op deze manier kun je tóch worden getest

De meeste coronatestlocaties van de GGD zijn volledig volgeboekt, maar er zijn alternatieven. Zo kun je je laten testen een commerciële testlocatie. Maar hoe betrouwbaar zijn de tests? En wat kost het?

Donderdag werd bekend dat het op de meeste testlocaties in Nederland niet meer mogelijk is om binnen 48 uur te worden getest. Voor mensen die thuis kunnen werken is dat al een probleem, maar voor mensen met vitale beroepen, zoals leraren en zorgmedewerkers, is dat ronduit rampzalig. Zij zitten dagenlang thuis, terwijl ze op hun werk hard nodig zijn. Ook voor vakantiegangers is het belangrijk dat zij vlak voor vertrek getest kunnen worden op het coronavirus.

Bij alternatieve commerciële testlocaties is de wachttijd in veel gevallen aanzienlijk korter en de uitslag sneller bekend. Toch kleven er ook nadelen aan zo’n alternatieve test. Zo is het testen bij een derde partij niet gratis en zijn sommige tests niet betrouwbaar.

Twee soorten coronatests

De testlocaties maken onderscheid tussen twee soorten tests. De meestgebruikte test is de PCR-test, waarbij met een wattenstaafje een uitstrijkje wordt gemaakt van je neus en keel. Met die test wordt bepaald of je besmet bent met het coronavirus. Bij een GGD-testlocatie duurt het na afname gemiddeld 24 tot 48 uur voor je de uitslag binnen hebt.

De tweede test is een zogenoemde serologische test. Er wordt dan niet gekeken of je op dit moment bent besmet met het virus, maar of je het virus al hebt gehad. Bij de test wordt bloed afgenomen, wat daarna in een laboratorium wordt onderzocht op de aanwezigheid van anti-stoffen.

Hoe werkt het?

Om je bij een GGD-testlocatie te laten testen, maak je een afspraak via coronatest.nl of via 0800-1202. Daarna breng je een bezoek aan de teststraat, waar een medewerker van de GGD een uitstrijkje maakt. De uitslag van de test ontvang binnen 48 uur per sms.

Bij commerciële testlocaties gaat het proces iets sneller. Nadat je online een afspraak hebt gemaakt, ga je langs in een kliniek waar binnen vijf minuten een test wordt afgenomen. De testuitslag en een certificaat waarop staat of je positief of negatief bent getest ontvang je nog dezelfde dag rond 22:00 uur ‘s avonds. Reizigers kunnen het certificaat tonen tijdens hun reis.

Hoewel testen bij een commerciële partij veel sneller gaat, hangt er wel een prijskaartje aan. Gemiddeld kost de afname van een PCR-test tussen de 100 en 150 euro, waar dat bij de GGD gratis is. Sommigen partijen bieden ook de antistoffentest te koop aan. Die test kost ongeveer 50 euro.

Onbetrouwbare coronatest

Aan die laatste test kleeft echter wel een risico. De commerciële antistoffentest is volgens het RIVM namelijk onbetrouwbaar. “Tot nog toe zijn geen van deze door het RIVM onderzochte sneltesten geschikt voor diagnostiek bij individuele patiënten of voor thuisgebruik,” schrijft het gezondheidsinstituut op haar website. “Daarom is het RIVM terughoudend bij het in behandeling nemen van evaluatieverzoeken van sneltesten.”

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid snapt dat mensen naar alternatieve testmethoden grijpen, maar deelt ook zijn zorgen. “Meestal zijn de tests die daar dan worden gebruikt: óf wel sneltests, waarvan het zeer de vraag is of die betrouwbaar genoeg zijn om ook echt iets te kunnen met die uitslag, óf wel gebruik maken van labcapaciteit die gebruikt moet worden door GGD’en.”

“De PCR-test nu is de meest betrouwbare test die er is”, benadrukt De Jonge.