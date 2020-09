Zorgmedewerkers en leraren krijgen toch voorrang bij coronatest

Zorg- en onderwijspersoneel krijgt toch tijdelijk voorrang bij het aanvragen van een coronatest. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil zo voorkomen dat onmisbare medewerkers in de knel komen.

De tijdelijke maatregel geldt specifiek voor zorgpersoneel dat essentieel is voor patiëntenzorg en niet zomaar vervangen kan worden. Voor onderwijspersoneel geldt dat zij zich alleen met voorrang mogen laten testen als ze “nodig zijn om te voorkomen dat leerlingen geen onderwijs krijgen”. Het hoger onderwijs, mbo en de kinderopvang komen vooralsnog niet in aanmerking.

Tekort aan coronatests

De GGD’s proberen de voorrangsregeling vanaf eind volgende week in te laten gaan. Onmisbaar zorg- en onderwijspersoneel krijgt voorrang totdat het tekort aan coronatests is opgelost. Die schaarste is de afgelopen tijd flink opgelopen, vooral door beperkte capaciteit in de laboratoria. Pas als die knelpunten zijn opgelost, kunnen de GGD’s opschalen.

Vooral in het onderwijs zijn de gevolgen van het tekort aan testcapaciteit groot. Zo kunnen leerlingen geen les meer krijgen omdat leraren in afwachting van de testuitslag thuis moet blijven. Hierdoor moeten ouders vervolgens ook thuis blijven om op hun kinderen op te passen.

Minister vraagt om ‘zorgvuldigheid’

De minister vraagt werkgevers in de zorg en het onderwijs om zorgvuldig te zijn met het voorrangsproces. De Jonge wil zo voorkomen dat leraren en zorgmedewerkers zich laten testen als dat niet noodzakelijk is. “Testen met voorrang kan alleen goed gaan als dit niet onnodig ten koste gaat van het kunnen testen van andere mensen met klachten.”

De GGD’s zijn al in overleg met zorgkoepels en onderwijsraden om praktische zaken uit te werken. Er wordt gekeken of er zogenoemde ‘fast lanes’ voor zorgmedewerkers in regionale ziekenhuizen kunnen worden ingericht om de doorlooptijd in te korten. Voor onderwijspersoneel wordt gekeken of coronatests sneller kunnen terugkomen van het lab.

