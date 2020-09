Bas van Wijk werd doodgeschoten om nep-Rolex

Het horloge waar de 24-jarige Bas van Wijk in augustus om werd doodgeschoten in Amsterdam, blijkt een nep-Rolex te zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan Hart van Nederland, na berichtgeving van Het Parool.

Bas werd op 8 augustus doodgeschoten in Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer in Amsterdam. Volgens zijn familie wilde hij voorkomen dat het horloge van een vriend werd gestolen. Het bewuste horloge en het mogelijke vuurwapen waarmee Bas werd doodgeschoten, werden op aanwijzingen van één van de opgepakte verdachten gevonden. Volgens een woordvoerder van het OM blijkt uit onderzoek dat het horloge in kwestie geen echte Rolex is, maar een imitatie.

Stille tocht voor Bas van Wijk

De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. In augustus werd er een stille tocht voor hem georganiseerd en ook vond er een demonstratie plaats op het Museumplein onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’.

In totaal werden vijf mannen gearresteerd, één van hen bekende Bas van Wijk te hebben neergeschoten. Hij zit op dit moment vast. De andere verdachten die werden opgepakt, werden eind augustus op vrije voeten gesteld. Volgens de rechtbank is niet vast komen te staan dat zij bij de dood van Van Wijk betrokken waren.

