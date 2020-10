In Nijmegen zijn in de nacht van woensdag op donderdag zes auto’s aan de 38e straat van de wijk Weezenhof in vlammen opgegaan. De politie vindt de situatie verdacht, maar het is nog onduidelijk of er sprake is van brandstichting.

De melding van de autobranden kwam rond 1.40 uur binnen. Volgens ooggetuigen stonden aan het begin van de parkeerplaats twee auto’s in de fik, ook iets verderop brandden twee geparkeerde wagens.

Lees ook: Regio Oss opgeschrikt door drie autobranden in één nacht

Meer auto’s beschadigd

De toegesnelde brandweer kon niet voorkomen dat nog eens twee voertuigen beschadigd raakten door het vuur. In totaal zijn drie auto’s total loss verklaard, de andere drie hebben zware schade opgelopen.

Door de brand raakten ook nog een nabijgelegen schutting en heg beschadigd. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Lees ook: Opnieuw raak in Arnhem: zesde autobrand in ruim een week tijd

Beeld: SPS Media