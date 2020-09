Wendy en René Karst 'aan dood ontsnapt' bij autobrand in Hoogeveen: 'Wie heeft het op ons voorzien?'

Voor volkszanger René Karst en zijn vrouw Wendy is het duidelijk: iemand wil ze iets aandoen. Afgelopen nacht gingen pal voor de gevel van hun huis in Hoogeveen twee auto’s in vlammen op. Het is een wonder dat het vuur niet is overgeslagen naar de woning. Wendy Karst: “We zijn aan de dood ontsnapt. Dit is zeker brandstichting, wie heeft het op ons voorzien?”

Op 20 mei brandde ’s nachts ook al een auto uit voor hun huis. Ook toen vermoedde het echtpaar dat het ging om brandstichting. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide autobranden, daarbij wordt ook gekeken wat de oorzaak is.

‘Iemand heeft het op ons gemunt’

“We hebben een verschrikkelijke nacht achter de rug, de brand was ergens rond 2:30 uur. We zijn ons helemaal rot geschrokken,” vertelt Wendy Karst. René en Wendy blijven vandaag thuis om alles te regelen. Langzaam komt het besef wat er allemaal is gebeurd. Wendy Karst is strijdbaar: “Iemand heeft het op ons gemunt. We hebben geen idee wie, maar ik wil wel eens een hartig woordje met ze spreken.”

Na het incident in mei bleken er alleen wat vage beelden te zijn van een beveiligingscamera van een restaurant aan de overkant. Daar was, behalve wat vage schimmen, niks op te zien. Of er na deze brand wel bruikbare beelden van beveiligingscamera’s zijn, moet nog blijken.

In ieder geval niet van het echtpaar Karst zelf, zij hadden al wel camera’s besteld, maar nog niet opgehangen. Wendy Karst: “Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen willen meedenken, vooral in de omgeving Hoogeveen. Als er iemand ook maar iets gezien heeft, figuren op een scooter of iemand op de fiets, dan wil ik dat heel graag horen. Dit kan toch niet zomaar ongestraft gebeuren!”

Wie is René Karst, de Drentse volkszanger?

Karst werd onder meer bekend met nummers als ‘Atje voor de sfeer’ en ‘Liever te dik in de kist (dan weer een feestje gemist)’. De 54-jarige Hoogeveener begon zijn carrière eind jaren ’70 samen met zijn moeder als ‘duo Karst’. Ze gaven honderden eigen liedjes uit.