Alwéér brand bij volkszanger René Karst: twee auto's uitgebrand

Volkszanger René Karst is voor de tweede keer dit jaar slachtoffer van brandstichting. In de nacht van dinsdag op woensdag brandden twee auto’s van de zanger in zijn woonplaats Hoogeveen uit.

Een correspondent ter plaatse laat weten dat de melding van de brand rond half drie vannacht binnenkwam. Al snel sloegen de vlammen metershoog uit de auto’s. Uiteindelijk sloeg het vuur over naar de woning, waarop de brandweer opschaalde naar middelbrand.

Auto’s René Karst verwoest

De twee auto’s van van René Karst kunnen als verloren worden beschouwd. De aanbouw van de woning, waarin de vrouw van Karst haar pedicurepraktijk runt, is zwaar beschadigd. De politie roept getuigen van de brand op zich te melden via 0900-8844.

Het is niet voor het eerst dat Karst wordt getroffen door brand. Op 20 mei van dit jaar ging er ook al een auto van de zanger in vlammen op.

Beeld: Persbureau Meter