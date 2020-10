Opnieuw raak in Arnhem: zesde autobrand in ruim een week tijd

Het was opnieuw raak in Arnhem, in de nacht van zaterdag op zondag is er weer een geparkeerde auto uitgebrand. Het is de zesde autobrand in ruim één week tijd.

De hulpdiensten kregen rond 02.50 uur een melding van een brand in de wijk Presikhaaf waarna de brandweer van Arnhem en Velp met spoed uitrukten. Ter plaatse woedde er een flinke brand in een auto. De auto stond geparkeerde auto tegen de voorkant van een flatgebouw. Bij de brand waren nog enkele kleine explosies te horen en zien. Vermoedelijk kwam dit van exploderende banden of airbags.

De brand trok veel bekijks vanuit woningen uit de flat.

Autobranden

Het is in ruim één week al op veel plekken in Arnhem weer raak met de autobranden. Het begon vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag met een Porsche Cayenne op de Hondsdrafstraat in de wijk Malburgen. De volgende nacht was het raak in de wijk Geitenkamp, aan de Dr. Bosstraat. In de nacht van zaterdag op zondag was het raak aan de Van Speykstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Uiteindelijk was woensdagavond op de Kadestraat in Arnhem ook een brandstichting gepleegd is bij een auto. Passanten ontdekte dit, waardoor erger kan worden voorkomen. De dag erop, op donderdag, brandde ook al een auto uit op een zijstraat van de Johan de Wittlaan.

De politie heeft het voertuig veiliggesteld en zal na het onderzoek de auto laten afslepen door een bergingsbedrijf.

Lees ook: Zes auto’s in brand binnen één uur in Arnhem: ‘Onze auto was niet meer te redden’

De stad Arnhem wordt al langer geplaagd door autobranden. In april van dit jaar gingen ook meerdere voertuigen in vlammen op. De brand van vannacht is zoals het er nu naar uitziet ook aangestoken.

Beeld: SPS Media