Regio Oss opgeschrikt door drie autobranden in één nacht

In Oss en omstreken moest de brandweer afgelopen nacht in korte tijd uitrukken voor meerdere autobranden. Binnen iets meer dan uur gingen een auto in Heesch, een busje in Haren en een aanhanger Oss in vlammen op.

De eerste brand werd even na 3.00 uur ontdekt. Een auto die geparkeerd stond aan de Sweelinckstraat in Heesch stond in de fik. De toegesnelde brandweer kon het vuur snel doven, maar de wagen is onherstelbaar beschadigd geraakt.

Nog geen tien minuten later was het opnieuw raak: zo’n tien kilometer verderop stond een bestelbus in lichterlaaie op ‘t Heufke in Haren. Ook lekte er brandende vloeistof weg. De brandweer kon het voertuig niet meer redden, maar wist wel voorkomen dat het vuur oversloeg op andere auto’s.

Terwijl de hulpdiensten nog druk bezig waren in Heesch en Haren kwam rond 4.30 uur een derde melding binnen. Op de Jacob Catsstraat in Oss was een aanhanger met banden en velgen ontdekt die in brand stond. Opnieuw kon de brandweer de vlammen temmen, maar ook de aanhanger moet als verloren worden beschouwd.

Mogelijk verband autobranden?

Het is nog niet duidelijk of er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt de autobranden en zegt dat het nog te vroeg is om over een verband te spreken. Getuigen of mensen met camerabeelden worden opgeroepen om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

