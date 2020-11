Almelose kater Isimsiz (4) voor tweede keer doelwit van met luchtbuks gewapende gek

Voor de tweede keer in twee jaar is Sumeyye Ozdamar’s kater Isimsiz beschoten met een luchtbuks. In 2018 was het ook al raak: toen kwam de vierjarige kater thuis met een kogel vlakbij zijn oog, deze keer zat de kogel in zijn neus. En Isimsiz is bepaald niet het enige slachtoffer van – naar het lijkt – een kattenhater.

“Hij zit altijd voor het raam als hij wil dat we de deur open doen, en toen hij binnenkwam zag mijn vader een plekje op zijn neus. Het bleek weer een luchtbukskogel, zei de dierenarts”, vertelt Sumeyye (24) aan Hart van Nederland. “De dierenarts had zoiets al vaker gezien. De kogel werd verwijderd en nu heeft hij een korstje.”

Kattenhater actief

Sumeyye vreest dat er een kattenhater actief is in de Almelose wijk Goossenmaat, want er verdwijnen veel katten, vertelt ze. Sumeyye zelf heeft ook dat al eerder meegemaakt: de moeder van Isimsiz verdween eerder spoorloos. Ook van familieleden van Sumeyye die in dezelfde straat wonen, zijn al meerdere katten foetsie. Ze plaatste een bericht van wat haar kater overkwam op Facebook, en ook daaruit blijkt dat de katten van de familie bepaald geen uitzondering zijn. “Ik heb twee meisjes gesproken, bij één van hen is de kat ook beschoten met een luchtbuks en van het andere meisje zijn meerdere katten verdwenen. Zij had een nestje kittens en die had ze allemaal gehouden, maar die zijn allemaal vermist.”

Aangifte

Wie het op zijn geweten heeft, durft ze niet te zeggen. “Er zijn sowieso mensen die geen katten in de tuin willen hebben, en er wonen hier duivenfokkers, maar je weet het gewoon niet.” Ze deed net als in 2018 aangifte, maar “ik heb geen informatie waar ze iets mee kunnen en dat snap ik ook wel”.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat er, behalve de melding van Sumeyye, dit jaar geen andere meldingen geweest zijn van beschoten katten. “De dierenpolitie adviseert iedereen in de buurt ogen en oren vooral open te houden.”

Ondertussen zit Isimsiz te springen om weer naar buiten te mogen, maar dat durft Sumeyye niet goed. “Ik kan hem moeilijk binnenhouden want hij mag al zijn hele leven naar buiten en een kattenren of zo plaatsen kan hier niet goed. Overdag lopen we met hem mee in de tuin. We hebben het kattenluik dichtgemaakt maar ‘s nachts gaat hij wel naar buiten.”

GPS-tracker

Om erachter te komen waar Isimsiz allemaal rondspookt, wil ze hem een GPS-tracker om zijn nek hangen. “Als hij nou elke keer een bepaalde route loopt, kunnen we misschien achterhalen hoe of wat. En als hem weer iets ergs overkomt, weet ik in elk geval waar hij is.”