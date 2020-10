Poes Noor doodgeschoten met luchtbuks, vrees voor zelfde lot andere kat

Poes Noor is afgelopen weekend in Geldermalsen beschoten met een luchtbuks. Het kogeltje uit het pistool doorboorde haar luchtpijp. De poes overleed een dag later aan haar verwondingen. Een andere kat uit het gezin van Noor wordt sinds half oktober ook vermist. De politie vreest dat hem hetzelfde is overkomen.

Lapjeskat Noor kwam afgelopen zondag gewond thuis aanstrompelen. Onderzoek wees uit dat de poes was geraakt door een kogel uit een luchtbuks. De kogel had vanaf de linkerzijde haar lijfje en luchtpijp doorboord en eindigde onder haar huid aan de rechterzijde, schrijft de politie West Betuwe op Facebook.

Van zeer dichtbij beschoten

Noor overleed een dag later aan haar verwondingen. Gelet op haar verwondingen is het aannemelijk dat de poes van zeer dichtbij is beschoten, aldus de politie. Dat zou vermoedelijk zijn gebeurd in de omgeving van het Lingeplein in Geldermalsen.

Sinds half oktober wordt ook een andere kat vermist uit het gezin waar Noor toe behoort. Gevreesd wordt dat hem hetzelfde is overkomen. De politie vraagt om informatie om deze “laffe daad” op te lossen en roept mensen op het Facebook-bericht te delen.