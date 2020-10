Hondje schrikt van vuurwerkknal en verdrinkt in vijver

Een kooikerhondje vond vrijdagavond een trieste dood in het Noord-Brabantse Dongen. Het beestje schrok van een harde vuurwerkknal, vluchtte en belandde uiteindelijk in een vijver. Daarop verdronk het dier.

Volgens de politie gemeente Dongen, die in kapitalen VUURWERK KOST HONDJE HET LEVEN op Facebook deelt, liep het hondje los aan het Schuttersveld in de Brabantse plaats. Het afgaan van vuurwerk liet het dier dusdanig schrikken dat het de benen nam.

Moedige poging

Medewerkers van de dierenambulance besloten samen met een politieagent de hond te vangen. Maar een nieuwe knal in de wijk liet de hond opnieuw schrikken, ditmaal zo erg dat het beest in paniek in een vijver sprong. Ondanks een moedige poging van een medewerker van de dierenambulance is het hondje verdronken.

De politie doet aan de hand van bovenstaande een dringende oproep aan iedereen die vuurwerk afsteekt: wacht tot 31 december.

Beeld ter illustratie, via ANP