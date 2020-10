Op Texel is Stichting Zwerfkatten Nederland samen met onder meer Staatsbosbeheer, de Jagersvereniging en Stichting DierenLot gestart met een chipactie voor katten. Hiermee wordt hopelijk het zwerfkattenprobleem op het Waddeneiland een halt toegeroepen.

De kattenbaasjes die door de drive-through chipstraat gaan zijn blij met de gratis chipactie. “Zo weten we altijd waar hij is gebleven. Als hij wordt aangereden dan krijgen we daar melding van en dat is fijn!”, vertelt een baasje. “En natuurlijk krijgt hij straks wat lekkers!”

‘Zonder huiskat geen zwerfkat’

Carien Radstake van Zwerfkatten Nederland vertelt dat ze gesproken hebben met verschillende instanties om zo tot een aanpak tegen de zwerfkatten te komen. Zo worden niet alleen de katten van het eiland geholpen, maar ook de vele vogels en de woelmuizen.

Ongeveer tweehonderd katten gaan vandaag door de drive-through. “We starten met het chippen van de huiskatten want zonder huiskat is er geen zwerfkat”, legt Carien uit. “Een huiskat die niet gecastreerd is kan per ongeluk een nestje krijgen. Als die kittens niet gesocialiseerd worden, blijven die buiten en zo ontstaan er kolonies zwerfkatten.”

Herplaatsen op mooie nieuwe plek

De bedoeling van de actie is een beter leven voor zwerfkatten en voorkomen dat er uiteindelijk op ze geschoten wordt. Door talloze huiskatten vandaag gratis te chippen kan er tijdens de grootschalige vangactie die zondag op de planning staat heel makkelijk onderscheid gemaakt worden tussen een huiskat en een zwerfkat.

“Daarna gaan we de zwerfkittens die niet gesocialiseerd zijn opvangen en zullen we de zwerfkatten uit de natuurgebieden op een mooie nieuwe plek herplaatsen.” En dat zal tot grote vreugde van de vogels en woelmuizen dus níet op Texel zijn.