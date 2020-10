Honderden katten per jaar doodgeschoten: 'Beleid is uitnodigend voor kattenhaters'

De provincie Utrecht moet stoppen met het afschieten van verwilderde katten. Er is totaal geen zicht op en het biedt ‘idioten met een luchtbuks’ de kans om voor eigen rechter te spelen. Bovendien zijn er volgens dierenhulporganisaties genoeg diervriendelijke oplossingen om het kattenprobleem aan te pakken.

Aanstaande woensdag vergadert de provincie over het faunabeheerplan. Als dit doorgaat, worden er de aankomende jaren wederom honderden katten geschoten. “Er worden naar schatting 400 katten per jaar afgeschoten in Utrecht en er verdwijnen per jaar honderden huiskatten die nooit meer opduiken. Daar moet een verband zijn. Want hoe zie je aan de buitenkant of het een huiskat is of niet?”, vertelt Jasmijn Strootman van de Dierenambulance Woudenberg en Omstreken. “Als iemand zijn huisdier kwijt was zeiden wij altijd: zolang de kat gechipt is, komt ‘ie wel boven water. Maar dat is helaas niet altijd het geval.”

Huiskat afgeschoten

Verwilderde zwerfkatten richten volgens de provincie veel schade aan in de buitengebieden. Ze jagen op vogels en kunnen ziektes met zich meedragen. Utrecht is naast Friesland de enige provincie waar katten nog worden doodgeschoten. Dat gebeurt al jaren zonder goede monitoring. Het is dus onduidelijk of de katten een baasje hebben. “Een huiskat die even een ommetje maakt, kan zo worden afgeschoten.”

Voorzitter Carien Radstate van Stichting Zwerfkatten hoop dat het faunabeheerplan van de provincie wordt aangepast. Woensdag, tijdens de vergadering van de Provinciale Staten, is Radstate erbij om haar zegje te doen. Dit in de hoop dat het beleid van tafel gaat. “Wij erkennen het probleem, maar zien het doodschieten van katten niet als oplossing”, vertelt ze. “Jagers weten vaak wel of een kat van een boer is en mogen een kat pas afschieten als ze een vergunning hebben. Of ze bellen ons om de kat te laten ophalen. Maar het beleid zet de deur ook open voor kattenhaters. Idioten met een luchtbuks die op eigen houtje op pad gaan om katten te schieten.”

Schuurkatten castreren

Volgens Radstate kan dat probleem echter simpel worden aangepakt. “Op boerderijen leven tientallen schuurkatten, die er in de stallen voor zorgen dat er geen muizenplaag komt. Deze katten zijn vaak niet gecastreerd of gesteriliseerd en krijgen twee à drie nestjes per jaar. Omdat het er zoveel worden, trekken ze weg van het erf en raken ze verwilderd.”

Daarnaast hopen de organisaties dat jagers en andere mensen die zwerfkatten vinden actie ondernemen. “Bel de dierenambulance of Stichting Zwerfkatten en wij komen ze ophalen. Dan hoeft niemand ze dood te schieten.”