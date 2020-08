Doodgestoken Alice (15) kan dankzij donaties begraven worden in thuisland Brazilië

Zes jaar geleden kwam ze naar Nederland “voor een betere toekomst”, maar een week geleden werd de 15-jarige Alice Albuquerque uit Schiedam doodgestoken door een andere tiener. Dankzij donaties gaat een grote wens van haar familie in vervulling: Alice wordt begraven in haar thuisland Brazilië.

Alice, volgens familie een geliefde en onschuldige jongedame die altijd klaarstond voor anderen, werd woensdag 12 augustus doodgestoken in een woning in Rotterdam. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet helemaal duidelijk. Wel is een 16-jarig meisje aangehouden. Zij zit nog steeds vast.

Inzamelingsactie

Vrijdag werd een stille tocht georganiseerd, ter nagedachtenis aan Alice. Onder de aanwezigen waren familie en vrienden van het Schiedamse meisje. Namens hen werd maandagavond een inzamelingsactie op poten gezet.

Binnen anderhalve dag is het benodigde bedrag van 20.000 euro opgehaald. Dankzij dat geld kan de jonge vrouw – naast in Nederland – ook voor familie en vrienden in Brazilië een uitvaart krijgen.

‘Nooit durven dromen’

Zonder dat geld was het de familie nooit gelukt om haar naar Brazilië te krijgen, laat een woordvoerder weten namens de familie. “De familie had nooit durven dromen dat er meer dan 800 donateurs zouden zijn in een tijdsbestek van 24 uur. Ze danken iedereen voor hun bijdrage, uit de bodem van hun hart.”

Het lichaam van Alice wordt gerepatrieerd naar Sao Paulo, in het zuiden van Brazilië. Daarna wordt ze vervoerd naar haar geboortestad en uiteindelijke rustplaats Manaus, een stad in het Amazonegebied.