Meisje doodgestoken in woning Rotterdam, 16-jarig meisje aangehouden

Een meisje is vanavond overleden na een steekincident in het Rotterdamse Spangen. Een 16-jarig meisje is aangehouden als verdachte.

De melding van het incident werd om 20.15 uur gedaan. De steekpartij gebeurde in een woning aan de Mathenesserdijk. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Identiteit nog niet bekend

De jonge vrouw werd direct gereanimeerd, maar overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar wat er zich heeft plaatsgevonden.

Beeld: Video Duivestein