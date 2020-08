16-jarig meisje blijft langer vastzitten voor doodsteken van Alice (15)

Het 16-jarige meisje dat is aangehouden voor het doodsteken van de 15-jarige Alice in een woning in Rotterdam blijft twee weken langer vastzitten. Ze wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald, meldt het Openbaar Minister (OM). De verdachte woont in het huis waar de steekpartij plaatsvond. Waarom Alice werd doodgestoken is een paar dagen na de dramatische gebeurtenis nog onduidelijk.

De politie kreeg woensdagavond rond 20.15 uur een melding van een steekpartij in een woning aan de Mathenesserdijk. Daar vonden agenten de neergestoken Alice en begonnen meteen met reanimeren. De hulp kwam echter te laat en het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen. Het 16-jarige meisje werd aangehouden.

Stille tocht voor Alice

Vrijdagavond wordt er in Rotterdam een stille tocht gehouden voor het doodgestoken meisje. “Alice was een jonge, mooie, lieve vrolijke en intelligente tiener en woensdag is zij op een laffe manier om het leven gebracht door haar klasgenoot”, valt te lezen in een oproep op sociale media.

De organisatoren vragen uit naam van haar familie “om samen te komen en samen te vechten voor gerechtigheid”. De herdenking wordt vanaf 18.45 uur gehouden op het Marconiplein, in het westen van de havenstad. Er wordt opgeroepen om witte rozen en kaarten mee te nemen en neer te leggen.

Verder wordt benadrukt dat de coronamaatregelen vanzelfsprekend ook gelden tijdens de herdenking. Mensen worden daarom verzocht om anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen.

Bovenstaande reportage werd donderdag uitgezonden in Hart van Nederland.

Foto: Video Duivestein