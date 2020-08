Schiedamse sportschool rouwt om doodgestoken Alice (15): 'Oneerlijk en machteloos'

De 15-jarige Alice uit Schiedam werd woensdagavond in Rotterdam doodgestoken door een 16-jarig meisje. “Het is moeilijk te bevatten dat dit is gebeurd.”

Dat schrijft de sportschool waar Alice lid was in een emotioneel bericht op Facebook. De sportschool kreeg donderdag te horen dat één van haar leden om het leven is gebracht. “Het voelt oneerlijk en machteloos.” De jeugdlessen zijn deze week uit respect naar de nabestaanden geschrapt.

Lees ook: Meisje (15) doodgestoken in woning Rotterdam, 16-jarig meisje aangehouden

‘Heel veel herrie’

Wat er precies voorafging aan de fatale steekpartij in het huis van de 16-jarige verdachte aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-Spangen, is nog onduidelijk. Een buurman verklaart aan Hart van Nederland dat hij herrie hoorde in een huis boven het zijne. “Heel veel herrie. Achteraf hoorde ik dat er iemand is vermoord boven, met een mes.”

De buurman stelt dat het schrikken is. “Het zijn kinderen, ze hebben nog niks op de wereld gezien.” Over zijn buurmeisje, de 16-jarige verdachte, zegt hij: “Het is een heel rustig meisje. Een normaal meisje. Ze ging naar school en weer naar huis en was heel beleefd.”

Toedracht steekpartij

Er doen diverse geruchten de ronde over de toedracht. Het zou mogelijk om een drama in de relationele sfeer gaan. “Ik heb gehoord dat er een klein akkefietje was tussen die twee dames,” vertelt een ander. “Van daaruit heeft iemand een mes gegrepen en is iemand neergestoken.”

Een buurtbewoonster besluit: “We bidden voor onze kinderen, maar ja, het is moeilijk. Het blijft moeilijk. Het is afschuwelijk wat er is gebeurd.”