Politie en justitie roepen opnieuw burgers op te stoppen met de jacht op vermoedelijke kindermisbruikers. Het moet nú stoppen, zeggen hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket en politiechef Oscar Dros in het AD. Gisteren bleek de dood van een 73-jarige Arnhemmer het gevolg van pedohunting. Dros: “We zijn bang dat er meer doden vallen.’’

“Ik ben erg geschrokken van de ernst van de incidenten. Dit is heel pittig”, zegt Dros. In oktober waarschuwden politie en het OM pedojagers al zich aan de wet te houden. Deze week besloten ze elke vorm van samenwerking in de ban te doen. De toedracht van de dood van de Arnhemmer, heeft hen in dit besluit gesterkt.

Lees ook: Extreemrechtse groep Volksverzet plakt posters: ‘Doodstraf voor pedo’s’

‘Stop met uitlokken, stop met jagen’

Dros, politiechef in Oost-Nederland: “Onze boodschap aan de burger is: Stop met pedojagen. Stop met aanhouden. Stop met uitlokken. Laat dit aan ons over.’’ Volgens hem is het bewijs waarmee pedojagers op pad gaan vaak erg dun. “Ik ken in mijn politie-eenheid geen voorbeeld dat tot veroordeling van een kindermisbruiker heeft geleid.’’

Volgens Dros en Lucas zijn sinds juli 250 incidenten met pedohunters geteld. Dros: “Dat varieert van klemrijden tot mishandelen, bedreigen en het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van mensen op internet. Dit zijn alleen de incidenten waarvan wij weten. Vermoedelijk zijn het er veel meer.’’

Pedojagers helpen niet

Lucas en Dros wijzen erop dat de afgelopen tijd pedojagers zijn aangehouden vanwege het plegen van ernstige strafbare feiten en helpt dit de bescherming van kinderen niet. “We hebben honderden zedenrechercheurs die gepassioneerd hun werk doen. Het strafbare gedrag van pedohunters kost veel tijd, die we liever steken in het voorkomen van kindermisbruik.’’

Lees ook: Politie raadt pedojagers af om voor eigen rechter te gaan spelen: ‘Dit gaat een stap te ver’

Lucas zegt dat het OM optreedt tegen het herkenbaar online zetten van vermeende kindermisbruikers. “Na aangifte pakken we dat op en vragen we de provider deze beelden te verwijderen.’’

Bovenstaande reportage is eerder uitgezonden door Hart van Nederland.