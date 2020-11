Extreemrechtse groep Volksverzet plakt posters: 'Doodstraf voor pedo's'

De extreemrechtse groepering Volksverzet heeft op verschillende plekken in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland grote affiches geplakt met daarop nationaalsocialistische teksten.

Volksverzet geeft op haar website aan dat ze ‘het zat zijn om te zien hoe ons land en volk vernietigd worden’. Ook spreken ze zich uit tegen het vonnis in de recente strafzaak tegen Hans P., de voormalige hoofdredacteur van de Gaykrant. Hij kreeg vorige maand twee jaar cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) voor het bezitten en verspreiden van kinderporno.

De affiches zijn geplakt op meerdere plekken door het land, van de universiteit in Tilburg tot rechtbank in Maastricht. Boa’s in het Limburgse Voerendaal troffen de stickers maandagochtend aan op het gemeentehuis. “Doodstraf voor pedo’s”, staat erop. “Nationaal socialisme. We zijn terug!”, luidt een andere poster. De handhavers spreken graag een hartig woordje met de verantwoordelijke, laten ze weten op Instagram. “Deze stickers zijn vanmorgen aangetroffen op de gevel van ons gemeentehuis. Heeft u tips over de plakker? Laat het ons weten.”

Gemeente doet aangifte

Burgemeester Wil Houben snapt niet waarom de affiches juist op zijn gemeentehuis zijn geplakt. “We hebben ze onmiddellijk verwijderd. De boodschap is ernstig, maar ik wil het niet groter maken dan het is. Een keer in de zoveel tijd staat er een groep op die dweept met het nationaalsocialisme, die menen dat je iedereen met een vlekje moet uitschakelen. We hebben gelukkig al een ander systeem, dat prima werkt.”

De gemeente doet aangifte bij de politie en gaat kijken of er op camerabeelden iets te zien is. Verder maakt de burgemeester zich geen zorgen. “Als het hier in de wijken nou bol stond van het extreemrechtse volk, was het misschien anders geweest. Maar we zijn doorgaans een heel ingetogen gemeente.”

Beeld: Instagram / @handhaving.voerendaal