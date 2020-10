Politie raadt pedojagers af om voor eigen rechter te gaan spelen: 'Dit gaat een stap te ver'

Steeds vaker nemen zogenaamde pedojagers het heft in eigen hand. Ze sporen vermeende pedofielen op, spreken met hen af en confronteren hen met hun gedrag. Zoals woensdag in Tilburg, waar een groep mannen die zich ‘Made Guys Captain Europe’ noemt, een man staande hield die dacht dat hij met een 14-jarig meisje had afgesproken.

De actie liep volkomen uit de hand toen een voorbijganger zich er ook mee ging bemoeien en de vermeende pedofiel tegen het hoofd schopte. De voorbijganger is opgepakt door de politie. Die is niet blij met de actie van de ‘Made Guys’ omdat ze voor eigen rechter spelen. De man die afgesproken zou hebben met de minderjarige is niet opgepakt, de politie gaat wel een onderzoek naar hem instellen.

De politie is niet tegen burgeropsporing, maar vindt wel dat het binnen de grenzen van de wet moet blijven. ”Als je je eigen telefoon opspoort via een tracking mogelijkheid en ons dan op het spoor zet zodat wij de daders kunnen aanhouden en je telefoon vinden, is dat een mooie samenwerking. Maar pedojagers gaan veel verder,’ laat politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk weten. ”Het gaat nu steeds meer op een heksenjacht lijken.” Bovendien werd de man met tiewraps vastgebonden en dat is uitdrukkelijk verboden voor burgers.

Pedojagers

De groep pedojagers ‘Made Guys’ zegt zich in te zetten tegen onrecht en wil dat aan het licht brengen. Volgens de groep ”faalt het systeem in Nederland flink” en worden mannen die aan kinderen zitten ”niet hard genoeg gestraft”. De groep deed zich op sociale media voor als een 14-jarig meisje. Volgens hen wilde de man seks en een jointje roken met het fictieve minderjarige meisje. De man vertelde het meisje nog dat ‘niemand ervan mocht weten’.

”De man probeerde er tussen uit te glippen zodra wij hem aanspraken op zijn gedrag. Wij hebben hem met vier mannen moeten vasthouden en hebben meteen de politie ingeschakeld”, vertelt Jori van de Wiel die lid is van de groep.

Niet voor eigen rechter spelen

Politiewoordvoerder Van Hooijdonk raadt het burgers sterk af om zich als minderjarige voor te doen om potentiële groomers op te sporen. ”Het is niet de bedoeling dat burgers voor eigen rechter gaan spelen. In dit geval liep er een voorbijganger langs die zich niet kon inhouden en een strafbaar feit pleegde, precies waar we bang voor zijn.”

Het was de eerste keer dat de groep een burgerarrest deed en dat gaat wat hen betreft vaker gebeuren. Van de Wiel: ”Ons doel is om elke pedo hier in de omgeving te ontmaskeren. Met genoeg bewijzen zullen er meer volgen. We houden de pedosites in de gaten.”

Wat kun je dan wel doen? Van Hooijdonk: ”Meld je bij de politie als je het vermoeden hebt dat iemand zich schuldig maakt aan misbruik van kinderen. De politie onderzoekt die vermoedens en grijpt direct in als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een kind in gevaar is.”